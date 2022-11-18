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«Могу каждого научить, как посчитать налоги». Знакомим с участницами конкурса «Краса Беларуси – 2022»

18 ноября 2022 15:35
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Новости Беларуси. Многодетные мамы со всей страны собрались в Минске, чтобы побороться за корону конкурса «Краса Беларуси – 2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Могу каждого научить, как посчитать налоги». Знакомим с участницами конкурса «Краса Беларуси – 2022»-1

Он проходит во второй раз. Участвует 16 женщин. Главное условие для претенденток – быть мамой минимум троих. Впереди их ждут мастер-классы по этикету, позированию, уроки сценического мастерства и дефиле. Также нужно будет представить визитную карточку, шоу талантов и презентовать свои профессиональные навыки.

«Могу каждого научить, как посчитать налоги». Знакомим с участницами конкурса «Краса Беларуси – 2022»-4

Наталья Будай, участница конкурса красоты «Краса Беларуси – 2022» (Червень):
Я хочу показать в этом конкурсе, что любая мама – это любая другая женщина, то есть она в любом возрасте и в любой профессии остается женственной.

«Могу каждого научить, как посчитать налоги». Знакомим с участницами конкурса «Краса Беларуси – 2022»-7

Ольга Лисовская, участница конкурса красоты «Краса Беларуси – 2022» (Гродно):
Подготовка к конкурсу у меня шла очень активно, мне помогали мои дети, поддержка мужа. Что касается профессиональных навыков, могу каждого научить, как посчитать налоги. Еще я увлекаюсь изучением иностранных языков.

«Могу каждого научить, как посчитать налоги». Знакомим с участницами конкурса «Краса Беларуси – 2022»-10

Александра Никифорова, организатор конкурса красоты «Краса Беларуси – 2022»:
Благодаря этому конкурсу наши конкурсантки получают отклик и поддержку своих родных и близких. Мы здесь дадим дополнительной энергии, уверенности, поможем им раскрыться максимально.

Кому достанется главный титул, станет известно 26 ноября. Финальное шоу пройдет в Минском городском дворце культуры.

# Конкурс красоты # общество # Наталья Будай # Ольга Лисовская # Александра Никифорова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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