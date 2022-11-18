«Могу каждого научить, как посчитать налоги». Знакомим с участницами конкурса «Краса Беларуси – 2022»

Новости Беларуси. Многодетные мамы со всей страны собрались в Минске, чтобы побороться за корону конкурса «Краса Беларуси – 2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он проходит во второй раз. Участвует 16 женщин. Главное условие для претенденток – быть мамой минимум троих. Впереди их ждут мастер-классы по этикету, позированию, уроки сценического мастерства и дефиле. Также нужно будет представить визитную карточку, шоу талантов и презентовать свои профессиональные навыки.

Наталья Будай, участница конкурса красоты «Краса Беларуси – 2022» (Червень):

Я хочу показать в этом конкурсе, что любая мама – это любая другая женщина, то есть она в любом возрасте и в любой профессии остается женственной.

Ольга Лисовская, участница конкурса красоты «Краса Беларуси – 2022» (Гродно):

Подготовка к конкурсу у меня шла очень активно, мне помогали мои дети, поддержка мужа. Что касается профессиональных навыков, могу каждого научить, как посчитать налоги. Еще я увлекаюсь изучением иностранных языков.