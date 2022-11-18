Участковых Минской области чествовали в Столбцах. Лучшим вручили награды

Сотрудников поздравили с профессиональным праздником, а лучшим вручили награды. После церемонии возложили цветы к памятнику воинам Советской армии и партизанам. Также правоохранители посетили могилу подполковника милиции в отставке Антона Казимировича Дзержинского. Милиционеры возложили цветы и почтили память офицера минутой молчания. В свое время он был награжден различными медалями и орденами. Прослужил участковым инспектором милиции 36 лет.