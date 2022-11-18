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Участковых Минской области чествовали в Столбцах. Лучшим вручили награды

18 ноября 2022 15:30
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Новости Беларуси. В Столбцах прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню образования подразделений участковых инспекторов милиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участковых Минской области чествовали в Столбцах. Лучшим вручили награды-1

Сотрудников поздравили с профессиональным праздником, а лучшим вручили награды. После церемонии возложили цветы к памятнику воинам Советской армии и партизанам. Также правоохранители посетили могилу подполковника милиции в отставке Антона Казимировича Дзержинского. Милиционеры возложили цветы и почтили память офицера минутой молчания. В свое время он был награжден различными медалями и орденами. Прослужил участковым инспектором милиции 36 лет.

# Милиция Беларуси # общество # Антон Дзержинский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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