«Могу и зуб удалить». Фельдшер ФАПа о специфике работы

Новости Беларуси. Что общего у современных ФАПов и земской медицины? И в чем секрет душевности всех сельских фельдшеров? В программе «Центральный регион» рассказали о том, как медицину на селе стремились сделать доступной во все времена.

Яна Шипко, корреспондент:

В фельдшерско-акушерский пункт обращаются за первой медицинской помощью по любым вопросам. Заведующий ФАПом – специалист широкого профиля. Заменяет сразу несколько врачей. Этот ФАП обслуживает пять деревень, и работы здесь, уверена, немало. Но мы, как говорится, только спросить.

– Здравствуйте, мы к вам в гости!

– Очень хорошо, давайте я вас немножко обработаю, и тогда пойдем разговаривать. Щедро орошая нас антисептиком, заведующая ФАПом Жанна Раевская убеждает: профилактика всегда лучше лечения. И в подтверждение ведет первым делом не в кабинет или процедурную, а в мини-тренажерный зал. Односельчан она приобщила к ЗОЖ. Правда, коронавирус пока мешает массово ходить на полюбившийся фитнес.

Яна Шипко:

Это ваше такое ноу-хау, вы придумали?

Жанна Раевская, заведующая Скабинским фельдшерско-акушерским пунктом Копыльской ЦРБ:

Это мое ноу-хау, да. Профилактическая работа играет большую роль для любого заболевания, я считаю так. Если мы хорошо проводим профилактику, то и болезней у нас не так уж много. Вот у меня с начала эпидемии все было сделано сразу же, на второй день. Все фермы, мастерские, магазин, контора. Все сделано: дезсредства, обработка, перчатки, маска. Сначала я выдала все свое, что получила в больнице, но потом защищаться стала. Я хочу сказать, что население у меня 729 человек, заболело только 25 человек. Из них 10 семей. Так что я считаю, что в это время, это неплохо. 30 лет назад Жанна Вячеславовна переехала из Копыля в родную деревню Скабин открывать местный ФАП. С тех пор практически живет работой. И это не просто слова.

Жанна Раевская:

У меня тут квартира с обратной стороны, так что я круглосуточно, день и ночь нахожусь на рабочем месте. Яна Шипко:

И как дома. Жанна Раевская:

И как дома, да.

Яна Шипко:

А бывает, когда обращаются и ночью? Жанна Раевская:

Конечно, в любой ситуации. И ночные, да. Но сейчас немного тоже в связи с этим, когда поднимается температура, естественно мне звонят сразу. Я обсуждаю, решаю на фоне чего, тогда звоню в скорую и отправляю больного на прием, потому что в настоящее время надо только на прием. Сделать анализы, лабораторное исследование, мазки, пройти рентген и все.

О чуткости и готовности местного фельдшера в любой момент прийти на помощь в округе знает каждый. От дверей ФАПа к своей квартире Жанна Вячеславовна даже фонарики заботливо выставила. Жанна Раевская:

Фельдшер на селе считается акушер-гинеколог, педиатр, терапевт, хирург, но я иногда еще, по секрету скажу, у кого сильная зубная боль, тоже удалю. Пользовался большим уважением и авторитетом среди населения». Рассказываем о медицине 19 века Яна Шипко:

А что делаете? Удалить зуб можете?

Жанна Раевская:

Конечно, есть инструмент даже. Когда срочно, когда ночная боль, ну разве не окажешь помощь? Всегда, когда я захожу на вызов, или сюда кто-то обращается, если видишь, что человек волнуется и плохо, я всегда стараюсь сначала пошутить, поднять настроение. Вот так некоторые больные говорят: «Вот зашла к нам Раевская, так и то веселее». Пять деревень (а это 720 жителей) – участок фельдшера, один из самых крупных в районе. Жанна Вячеславовна историю болезни каждого помнит и без электронного учета. Яна Шипко:

А всех пациентов знаете? Уже, наверное, даже не в первом поколении.

Жанна Раевская:

Всех. Вы знаете, иногда лягу, отдыхаю, не спится, я каждого переберу в уме, всех своих больных пациентов. Яна Шипко:

Как овец считают, так у вас в уме электронная картотека? Жанна Раевская:

Ага, как там этот, а кто у меня хроник, а кто гипертоник. Эти хронические заболевания, как его лучше предостеречь, что ему лучше посоветовать: какое питание, куда ходить, куда не ходить. Вот в настоящее время задача поставлена на то, чтобы как-то уменьшить эту болезнь, поднять настроение, позитив, чтобы не унывали люди, не падали духом.

– Что случилось, Валентина? Что пришла ко мне?

– Давление измерить.

– Как ночь поспала?

– Три раза поднималась.

– Два раза мне ночью звонила, пила таблетки, рекомендацию выполняла. Все хорошо было?

– Все.

– Лучше стало немного? Для своих односельчан Жанна Вячеславовна как семейный доктор. Она очень гордится, что и маленькие пациенты подрастают. А значит, живет деревня.

Доктор, который от Бога. Позвонишь, я, бывает, и в 2 часа ночи бегу, уколоться надо. Бывает, таблетки не помогают. Единственное, о чем немножко жалеет Жанна Вячеславовна, так это, что не закончила университет. С другой стороны, учиться никогда не перестает. Каких только случаев на ее практике не было. Жанна Раевская:

Приходилось лечить травмы, ожог, анафилаксию приходилось четыре раза, это очень страшно, но приходилось. Я никогда не стесняюсь. В начале своей работы, когда я стала здесь работать, когда я лечу на вызов и мне что-то непонятно, я всегда позвоню в реанимацию, мне все разложат по полочкам, все говорят: «Не бойся, давай так и так». Так наладилась у меня вся работа. Спасибо им, они меня многому научили, но я никогда не стеснялась того, что я не знаю, не понимаю, может, изначально. Они меня научили. Яна Шипко:

Всю жизнь учитесь, такая работа. А почему вообще выбрали медицину, эту профессию? Жанна Раевская:

Я не знаю. Мне медицина нравилась все время, немножко, может, и жалею, что не пошла в мединститут, а потом думаю, я же на селе как тот доктор. «Наша докторка», – с уважением говорят в округе про Жанну Вячеславовну. Ей приятно. Когда все здоровы – это ли не счастье?

Жанна Раевская:

Иногда в выходной день, редко-редко бывает, когда тихо, никто в дом не придет. Думаю, что пришлось уже, наверное, и отдохнуть, никто не заходит. Уже, понимаете, тянет и хочется. Вот сидишь и думаешь: день, но что-то тишина по моему участку. Дай Бог, что всем хорошо. Я люблю свою работу и хочу, чтобы были все люди здоровые. Яна Шипко:

Здоровье – это такая хрупкая вещь. Вечно все не слава Богу, наверное. Жанна Раевская:

Да. Иногда смотришь, когда у пациента инсульт или гипертонический криз, мерцательные аритмии. Когда сидишь возле больного, вызываешь скорую, окажешь помощь, глядишь на часы, и думаешь: ну скорее бы, скорее бы приехали.