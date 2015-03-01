Могилёвская область: дети начальной школы в Дриблине вынуждены учиться в здании, которое разваливается на глазах

Новости Беларуси. Экстремальная учёба. В одной из начальных школ Могилевской области дети получают знания в далеко не безопасных условиях. Зданию, куда на занятия каждое утро спешат ребята, 60 лет. И за всё это время капитальный ремонт здесь не делался ни разу. Трещины на стенах, потолке, полу – сколько еще продержится такая школа – не известно. Корреспондент программ Новости «24 часа» на СТВ разбиралась в проблеме.

Мама одной из учениц Дрибинской начальной школы уже четвертый год отправляет дочь в школу с тревогой. Пребывание детей в помещении, где потолок и стены трескаются прямо на глазах, сетует Ольга Марачковская, беспокоит уже не первый год.

Ольга Марачковская, мама ученицы:

Наш район два года подряд занимает первое место по демографической ситуации. Для чего? Чтобы рожали детей, подняли немножко и привели их в эту школу, а потом не знали, придут они домой или нет?

Ирина Недобоева, СТВ:

Это здание построено было еще в 1955 году. Здесь обучается почти вся начальная школа Дрибинского района. А это почти две сотни учеников с первого по четвертый классы. Косметический ремонт здесь, как и во всех учреждениях образования страны, проводится ежегодно, а вот капитального за все 60 лет существования школы не было ни разу.

Трещины оплетают школу, как паутина. Потолок, стены, полы – все в плачевном состоянии. Чтобы хоть как-то обезопасить детей в таком здании, администрация школы меры принимает: к примеру, детям запрещается бегать по коридорам.

Наталья Турок, мама ученика:

Детям нельзя по школе бегать. Режим «тишина». Они берут с собой учебники и читают на переменах.

Как оказалось, опасения родителей далеко не беспочвенны. Вот уже второй десяток лет школа медленно, но верно разваливается. О непростой ситуации в этом учреждении образовании местная власть знает:

Марина Панченко, заместитель начальника отдела образования Дрибинского райисполкома:

Итогом технического заключения является, что здание нуждается в капительном ремонте, остро нуждается. Но, вместе с тем, не запрещены занятия.

В итоге, на самых крупных трещинах в школе установили специальные маячки. Эти пятна строительного раствора хоть и примитивная мера, но если конструкция начнет разрушаться, они помогут сразу это заметить. Прорабатывают и другие варианты.

Елена Семенова, директор Дрибинской средней школы:

Два варианта: первый – перевод начальной школы на первый этаж, на обучение в две смены, второй – вообще перевести начальную школу в здание старшей школы на обучение в две смены. Но, конечно, там есть определенные трудности.

Как оказалось, в райисполкоме уже не первый год лежит проект по строительству пристройки начальной школы к зданию, где сейчас обучаются старшие классы. Это самый оптимальный вариант решения проблемы как для родителей с их чадами, так и для чиновников. Но неподъемно дорогая стоимость строительства для райцентра оставляет вопрос открытым.