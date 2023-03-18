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Митрополит Вениамин освятил храм, построенный в Хатыни

18 марта 2023 18:40
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Новости Беларуси. Символ вечной памяти и скорби белорусского народа. В мемориальном комплексе «Хатынь» состоялась церемония освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ритуал совершил митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Митрополит Вениамин освятил храм, построенный в Хатыни-1

Идею воссоздать на территории комплекса храм, который уничтожили во время Великой Отечественной войны, высказал глава государства. Меньше чем за год специалисты по архивам и сохранившимся фотографиям смогли возродить внешний вид церкви и ее внутреннее наполнение. В итоге построенный в честь Рождества Пресвятой Богородицы храм – практически полная копия того, что когда-то стоял в Хатыни.

Митрополит Вениамин освятил храм, построенный в Хатыни-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Главное, чтобы эта церковь здесь, на этом месте, несла утешение людям и это скорбное место освящалось молитвой. И чтобы эта духовная составляющая усиливала человеческие переживания каждого, кто посещает это историческое и печальное место для Беларуси. И вместе с тем несла утешение и заряд упования на Господа.

Митрополит Вениамин освятил храм, построенный в Хатыни-7

Хатынь – это место, где можно почтить память погибших и пропустить через себя жуткие события, произошедшие в годы Великой Отечественной войны. И храм наверняка станет одним из символов обновленного комплекса, чтобы никогда не допустить подобного в будущем.

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# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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