Митрополит Вениамин освятил храм, построенный в Хатыни

Новости Беларуси. Символ вечной памяти и скорби белорусского народа. В мемориальном комплексе «Хатынь» состоялась церемония освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ритуал совершил митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Идею воссоздать на территории комплекса храм, который уничтожили во время Великой Отечественной войны, высказал глава государства. Меньше чем за год специалисты по архивам и сохранившимся фотографиям смогли возродить внешний вид церкви и ее внутреннее наполнение. В итоге построенный в честь Рождества Пресвятой Богородицы храм – практически полная копия того, что когда-то стоял в Хатыни.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Главное, чтобы эта церковь здесь, на этом месте, несла утешение людям и это скорбное место освящалось молитвой. И чтобы эта духовная составляющая усиливала человеческие переживания каждого, кто посещает это историческое и печальное место для Беларуси. И вместе с тем несла утешение и заряд упования на Господа.