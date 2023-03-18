«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, ведущая:
Какие вызовы в области военной безопасности появились за последние месяцы и как на них будет отвечать официальный Минск?
Европа закроет глаза на любые теракты. Боле того, они их будут готовить и умывать руки, говорить: мы тут ни при чем.
Поляки своего рода являются действительно провокаторами третьей мировой войны ради своих корыстных интересов, ради захвата чужих территорий.
Люди просто толкают свой народ в такое пекло, что уже не останется мужчин.
Как ответит Беларусь? Два момента: укрепляя свою национальную безопасность, армию, спецслужбы и взаимодействие с Россией. Мы будем себя защищать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок, они спрятались и сидят.
Те, кто прячется за границей, пусть не думают, что они останутся безнаказанными.
Александр Лукашенко:
А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем.
«САСС уполномочен заявить». На телеканале СТВ.
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