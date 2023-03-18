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«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»

18 марта 2023 17:41
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, ведущая:
Какие вызовы в области военной безопасности появились за последние месяцы и как на них будет отвечать официальный Минск?

«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Европа закроет глаза на любые теракты. Боле того, они их будут готовить и умывать руки, говорить: мы тут ни при чем.

«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Поляки своего рода являются действительно провокаторами третьей мировой войны ради своих корыстных интересов, ради захвата чужих территорий.

«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Люди просто толкают свой народ в такое пекло, что уже не останется мужчин.

«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Как ответит Беларусь? Два момента: укрепляя свою национальную безопасность, армию, спецслужбы и взаимодействие с Россией. Мы будем себя защищать.

«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок, они спрятались и сидят.

«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Те, кто прячется за границей, пусть не думают, что они останутся безнаказанными.

«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»-22

Александр Лукашенко:
А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем.

«Мы будем себя защищать». Чем ответит Беларусь на военные вызовы? Анонс «САСС уполномочен заявить»-25

«САСС уполномочен заявить». На телеканале СТВ.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Фотофакт

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