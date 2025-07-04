Лазерная установка LazerBuzz за одну секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний

Лазерная система, разработанная для защиты от дронов, известная как проект «Посох» компании-разработчика LazerBuzz, была испытана на полигоне на северо-западе России. Об этом пишет ТАСС.

Прибор мощностью 3 кВт уничтожил макет батареи FPV-дрона на дистанции 500 метров за одну секунду.

При этом представитель разработчика отметил, что для поражения двигателя дрона потребуется всего 0,2 секунды.

Сообщается также о более мощном варианте системы на 80 кВт. Установку планируют испытать в зоне боевых действий к концу 2025 года.