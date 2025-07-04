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На границе с Беларусью прошёл очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной

04 июля 2025 13:38
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Работа по обмену пленными между Москвой и Киевом продолжается. Сегодня, 4 июля, еще одна группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Помимо этого в Россию вернулись два жителя Курской области. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Сообщается, что обмен был паритетным и прошел на границе с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в Москве, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории нашей страны, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После они отправятся на родину, где пройдут лечение и реабилитацию.

На границе с Беларусью прошёл очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной-2

Дома все ждут – жена, трое детей, мать, сестра. Всем позвонил, все хорошо.

На границе с Беларусью прошёл очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной-4

Слава богу, я живой. Россия про меня не забыла и я еду домой.

Отметим, с начала июня это уже восьмой этап обмена пленными, который осуществили стороны. Соответствующие договоренности были достигнуты делегациями России и Украины в ходе второго раунда стамбульских переговоров в начале июня.

# Беларусь-Россия # Россия # Украина

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