На границе с Беларусью прошёл очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной

Работа по обмену пленными между Москвой и Киевом продолжается. Сегодня, 4 июля, еще одна группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Помимо этого в Россию вернулись два жителя Курской области. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Сообщается, что обмен был паритетным и прошел на границе с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в Москве, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории нашей страны, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После они отправятся на родину, где пройдут лечение и реабилитацию.