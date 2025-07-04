Премьера Вероники Цубиковой «Родина» – певица рассказал, трудно ли было раскрывать тему патриотизма

Накануне наша страна отметила День Независимости. К празднику, конечно же, принято дарить подарки. И наша сегодняшняя гостья, певица Вероника Цубикова, презентовала всем белорусам композицию под названием «Родина». Прямо сейчас мы об этой премьере с Вероникой и поговорим.

Вероника Цубикова, певица:

Конечно, это немножко новый стиль, потому что понятно, что весь мой авторский репертуар – это все-таки любовная лирика. Соответственно, там все просто для милого девичьего сердца. А вот патриотическая тема – это что-то такое прям серьезное и, самое главное, очень ответственное. Поэтому эта песня появилась в моем репертуаре только сейчас, потому что, возможно, она вот ждала вот этого самого случая, ждала, чтобы сошлись, да, и люди, и композитор, и автор, и вообще вся команда, и чтобы музыка, слова нашли друг друга. Песня ждала своего часа, и надеюсь, что все не зря.