«Высший уровень – это юмор». Психолог рассказала, как правильно разрешать конфликты

Конфликты возникают в любых взаимоотношениях: среди друзей, в профессиональной среде или в семейном кругу. Несмотря на то, что разногласия – это естественная часть общения, важно знать, как их избежать или конструктивно разрешить, чтобы они не приобрели разрушительный характер.

Виктория Лопатик, психолог медицинского центра «Нордин»:

Каждый человек на ту или иную ситуацию имеет свою собственную точку зрения. Как правило, это субъективная точка зрения. Правильных, неправильных вариантов разрешения конфликтов нет. Универсальные рецепты выхода из конфликтных ситуаций следующие. Необходимо дать выговориться человеку, дать ему возможность высказать свою точку зрения на текущую ситуацию. Многие конфликты возникают из-за недопонимания или недостатка информации. Важно не просто слышать, что говорит собеседник, но и стремиться понять его точку зрения, задавая уточняющие вопросы и демонстрируя заинтересованность. Когда люди чувствуют, что их слушают и понимают, вероятность разногласий заметно снижается. Виктория Лопатик:

Ни в коем случае нельзя переходить на личности, оскорблять человека. Ни в коем случае нельзя переходить на «ты-высказывания». Например, «ты виноват», «ты не права».

Используйте понятные формулировки, чтобы донести свои мысли. Лучше использовать утверждения от первого лица. Например, «я чувствую, что...». Это поможет вам избежать защитной реакции собеседника и переключит внимание на чувства и переживания. Виктория Лопатик:

Если мы рассматриваем деструктивное разрешение конфликтов, то это может быть шантаж, манипуляции, оскорбление, обесценивание человека. Если мы рассматриваем конструктивное разрешение конфликтов, то, конечно, высший уровень – это юмор. Дальше – это компромисс, принятие человека. Во время конфликта важно сосредоточиться на сути проблемы, а не на личностях. Вы можете не соглашаться с мнением другого человека, но важно проявлять уважение к его взглядам. Постарайтесь понять, почему он так думает. Возможно, за его мнением скрываются рациональные причины. Виктория Лопатик:

Часто в конфликтах люди прибегают к избегающему типу поведения. Это обусловлено тем, что если человек видит, что этот конфликт невозможно погасить и он окажет огромное влияние на здоровье человека, то, соответственно, нужно не вступать в этот конфликт. Поэтому берегите здоровье, берегите свою нервную систему.