Мог ли Освальд убить Кеннеди? Что думают его минские друзья, коллеги, психоаналитик и физиогномист

Ли Харви Освальд остается единственным официальным подозреваемым в убийстве президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. По закону США, умерший не может быть судим, однако по заключению комиссии Уоррена, он назван убийцей. Согласно её выводам, именно Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 секунды совершил сразу три выстрела в президентский кабриолет с шестого этажа склада в Далласе. Следователи утверждают: подозреваемый действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи. В результате покушения Кеннеди был убит, а ехавший с ним в той же машине губернатор Техаса Джон Коннолли – тяжело ранен.

Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:

Он работал на этом складе. И, естественно, проезжал президент, посмотреть. Он не стрелял. Не одним выстрелом Кеннеди прикончили.

Сергей Савоськин, физиогномист:

Мог бы в него стрелять. Поскольку он легко внушаемый, нервная система – выгоревшая, мотивации – неустойчивые, иллюзорные. Почему бы и нет? Такие люди могут стрелять, в кого угодно, если им вздумается.

Анна Климович, психоаналитик:

В аффекте – мог. Но аффект – это мальчики кровавые в глазах. А целенаправленно и как-то методично, хладнокровно – это сложно.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Я считаю, что мог. Убил ли? В этом я сомневаюсь.

Инна Маркова, доцент МГЛУ, подруга Ли Харви Освальда:

Он был слабовольный. Мне так кажется. Слабовольный и тихий человек.

Галина Маковская, коллега Ли Харви Освальда по радиозаводу:

Я говорила и теперь говорю, что нет, не он. Он – а-кыш, повалюсь. Совсем нет. И они все знают, что не он. Но им надо кого-то, всё-таки...

Виктор Андрианов, доктор физико-математических наук, сосед супруги Ли Харви Освальда:

Когда произошло убийство, мы просто ахнули. Потому что такой человек даже мухи не мог обидеть. Человек, которого я видел в этой квартире, вдруг оказался в центре таких исторических событий. Это шокирует.

Элла Прохорчик (Герман), возлюбленная Ли Харви Освальда:

Да этого никогда не может быть. Это просто потому, что он приехал из Союза. Просто на него хотят повесить это. Вот так я отреагировала.