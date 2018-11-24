«Она переспала практически со всеми с ними». Ли Харви Освальд и Марина Прусакова. Какой запомнили пару в Минске

Изрядно приунывший от советских реалий и раздавленный неудачным романом, Освальд оживёт только после этой встречи. Весной 1961 он познакомится с женщиной, которая окончательно перевернёт его жизнь!

Из дневника Ли Харви Освальда:

«17 марта. Я и Эрик сходили на профсоюзные танцы. Скучно, но в последний момент меня познакомили с девушкой, у которой были французская причёска, красное платье и белые туфли. Я танцевал с ней, а потом провожал домой вместе с пятью другими поклонниками. Её зовут Марина. Мы сразу друг другу понравились, она дала мне свой телефон и уехала с другом на такси. Я пошёл домой». Знойная красавица Марина Прусакова всю жизнь прожила в Ленинграде. А когда родителей не стало, перебралась к родственникам в Минск.

Девушку приютит дядя по материнской линии. Подполковник МВД только что получил новую квартиру и обживался с супругой в просторных апартаментах на Коммунистической, 42.

Виктор Андрианов, доктор физико-математических наук, сосед супруги Ли Харви Освальда:

Илья Васильевич Прусаков был инженером, потом – подполковником, очень интеллигентным человеком.

Из дневника Ли Харви Освальда:

«Мы гуляем, я о себе почти ничего не рассказываю, зато она о себе много. Её зовут Марина Просакоба». Просакоба! Специалисты после обратят внимание на эту ошибку. Как выяснилось, Освальд страдал дислексией.

Анна Климович, психоаналитик:

Он много читает, несмотря на то, что у него – дисграфия была. То есть, писать он не мог. Что является признаком, маркером, в принципе, психических нарушений. То есть, это не как конечный продукт, это может быть признаком. Марина Прусакова работала фармацевтом. Эффектная блондинка с неоднозначной репутацией – именно так позже её опишет ближний круг.

Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:

Она неверна была ему. Она переспала практически со всеми с ними. Это была её натура! Недостатка в кавалерах девушка не будет знать ни до, ни во время, ни после Освальда.

Виктор Андрианов:

Она не была домашней затворницей. Молодая, интересная, красивая девушка, которая, как говорила моя тётя, которая с ней вроде как дружила, мечтала выйти замуж за иностранца или еврея. Анна Климович:

Говорили о ней, как девушке с неприкрытой сексуальностью, что она достаточно хороша была. И скорее всего, ожидала принца на белом коне. А Освальд – морской пехотинец американский – это и есть принц на белом коне. Отношения Освальда и Прусаковой развиваются стремительно. Уже через месяц после знакомства она готова идти с ним под венец.

Из дневника Ли Харви Освальда:

«Постоянно встречаемся. Я думаю, что уже пора наступать нашей близости. Она не соглашается. 15 апреля делаю ей официальное предложение, она согласилась». Эрнст Титовец:

Попался на красивую внешность. Хотя, не знаю, что там… Ну, это своё.

Инна Маркова, доцент МГЛУ, подруга Ли Харви Освальда:

Марина была человеком более опытным. И поэтому она такого наивного Ли, наверное, так и смогла приблизить. Выйти замуж за иностранца – в те годы мечта любой советской девушки. После фестиваля молодёжи и студентов враждебным Запад уже не воспринимается. А в очереди к заморским женихам выстраиваются тысячи красавиц. Счастливый билет вытягивают самые настойчивые и без лишних промедлений соглашаются лететь за океан. Интернациональные браки всерьёз будоражат Политбюро.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Это на официальном и неофициальном уровне не приветствовалось. Виктор Андрианов:

Илью Васильевича, поскольку он в МВД работал, наверное, прессовали. По рассказам папы, ему говорили: «Илья Васильевич, Ваша племянница встречается с иностранцем. Примите меры». Отношения Освальда и Марины, со слов друзей, первое время были похожи на сказку. Конфеты, букеты и серенады. Про то, каким галантным кавалером был Освальд, слагали легенды.

Инна Маркова:

Когда мы ходили в кинотеатр, то я помню, если кто-то узнавал, что Ли и Марина имеют билеты на какой-то сеанс, то обязательно там ползала было из иняза. Все рассматривали, в чём Марина одета, какие у неё платья. По-моему, платья он ей как-то привозил из Америки или откуда-то. В общем, что-то у неё было такое специфическое всегда.

Потом он так, с видом победоносца, шёл за Мариной, нёс её пальто, свёрнутое красиво, через руку переброшенное. Потом он её усаживал в кресло, обязательно это был центральный ряд, садился сам, брал пальто к себе на руки, ещё раз на неё глядел, потом брал её за руку демонстративно, пока свет ещё не тух. И вот так они сидели.

Из дневника Ли Харви Освальда:

«1 мая 1961 года. Думаем о будущем. Несмотря на то, что я женился на Марине, чтобы досадить Элле, понимаю, что влюбляюсь в Марину. Переход всей моей любви с Эллы на Марину был очень тяжёлым, особенно потому, что я видел Эллу каждый день на заводе. Но с каждой неделей я всё больше становился близким своей жене. Я ещё не рассказал ей о желании вернуться в США». Втайне от близких Освальд, тем времен, уже вовсю ведёт переписку с американским посольством. В планах иностранца – возвращение на историческую родину. Супруги пока живут, как ни в чём не бывало.

Из воспоминаний Марины Прусаковой:

«Май был медовым месяцем. Конечно, мы оба работали, но были свободными после пяти вечера и в воскресенья. Ходили в рестораны, во-первых, потому что у меня не было времени готовить, во-вторых, я просто не умела». Через несколько месяцев Освальд набирается мужества и рассказывает жене про желание незамедлительно вернуться в США. После долгих выяснений та всё же соглашается и они вместе отправляются к послу. После возвращения из Москвы на работе Прусаковой устраивают скандал. Женщина к тому моменту уже всё для себя решила. Эрнст Титовец:

Он был для неё билетом для выезда в США. Она осуществила мечту свою. Вадим Гигин:

Она ведь на него никому не настучала. И она никому не рассказала. Следовательно, и приняла это решение, и мужу доверяла. 15 февраля 1962 года, когда Освальды уже сидят на чемоданах, в семье происходит долгожданное пополнение. Малышку называют популярным в те годы американским именем Джун.

Советская система и здесь не упускает шанса поставить последнюю палку в колёса позорным перебежчикам.

Из дневника Ли Харви Освальда:

«28 февраля. Иду регистрировать (так положено по закону) ребёнка. Хочу назвать её Джун Марина Освальд. Но эти бюрократы говорят, что у неё должно быть такое отчество, как у меня первое имя. Русский обычай, поддерживаемый законом». Вадим Гигин:

В ЗАГСе не очень понимали, почему Джун. Ну ладно, иностранец. А как – Джун Лиевна? И вот это всё вызывало у него просто протест, недовольство, озлобленность, депрессию. Что приводило, в том числе, к ссорам с женой.

Последние месяцы перед отъездом прошли в семье Освальдов в ссорах и скандалах. КГБ, который не сводил глаз с иностранца, лишь спустя более чем полвека рассекретил небольшие фрагменты материалов слежки. Инна Маркова:

У них были очень большие ссоры перед отъездом. Именно из-за его характера, его такой манерности. У неё была своя цель – она просто очень хотела уехать. Вадим Гигин:

У неё были сомнения: уезжать или нет. Но, исходя из того, что мы знаем, из разговоров, из рассекреченной прослушки их квартиры, небольших фрагментов, которые оказались доступны, можно сказать, что сомнения эти были связаны исключительно со страхами бытового уровня. Что-то новое – а что? Да, решилась – но страшно!

Сергей Савоськин, физигномист:

У неё челюсть широкая, выдаётся вперёд, длинный нос, мощная переносица. Готова держать удар, гнуть свою линию. Если я корректно могу оценить лицо по фотографии, если мне правильно видно, то меркантильность ярко выраженная ещё. Анна Климович:

Она достаточно была цельной. Потому что жизнь рядом с таким человеком, как Освальд, психику женщины может очень сильно расшатать. А выдержать вот эти все события с маленькими детьми на руках – должна быть хорошая закалка. Я могла бы ему помочь! Элла Герман до сих пор жалеет, что за несколько дней до отъезда отказала Освальду в разговоре. Со слов женщины, несостоявшаяся встреча могла спасти сразу две жизни.

Элла Прохорчик (Герман), возлюбленная Ли Харви Освальда:

Через несколько дней узнаю, что он уехал в Америку. Я ещё спорила со всеми, говорила, что не может этого быть. Понимаете, он настолько не хотел, говорил, что его там могут убить. Думаю об этих минутах и, конечно, с большим сожалением. Молодой и верный наставлениям Маркса, после двух лет, проведённых в СССР, окончательно разочаровался в советском строе.

Эрнст Титовец:

Он в своих работах, с американским прагматизмом такие привычные для нас вещи, как перевыполнение плана на год целый – считал, что если всё плановое, то как невыполнение, так и перевыполнение – это экономическое преступление Инна Маркова:

Марину он увёз, мне кажется, потому что стал уставать от этой жизни. Сначала это был еxcitment, он был в таком возбуждении, так всё интересно. А потом, наверное, его утомило однообразие. Наследие Освальда – не только клеймо «убийцы президента США», но и своя собственная система госустройства – философский трактат о новом миропорядке, который он написал в Минске. Эрнст Титовец:

Он написал, создал аффинную систему, где он изложил в тезисной форме построение новой социальной системы, которая объединяла лучшее капитализма и социализма. Но на капиталистической основе. 22 мая 1962 года Освальд, Марина и их маленькая дочь Джун покидают Советский Союз. Эрнст Титовец:

Он уезжал, как философ, который познакомился со страной, вынес конкретные впечатления, факты. Вернувшись в США, Освальд остановился в городе Форт-Уэрт, недалеко от матери и брата. Он будет часто менять работу, место жительства, а параллельно писать мемуары о жизни в Советском Союзе. 20 октября 1963 года Марина Прусакова родит ему вторую дочь.