Задел на будущий урожай! Как проходит посевная в Речицком районе

Сельскохозяйственная техника играет ключевую, определяющую роль в посевной кампании. Но погоду в поле сегодня делают именно люди. В праздник труда акцент сделаем на аграриев, у которых сегодня вновь не выходной. От них зависит продовольственная безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент: Мы сейчас находимся в Речицком районе, в деревни Первомайск. Праздник труда встречают в самом прямом смысле – активным севом кукурузы. Позади непростой аномально холодный апрель с ночными заморозками, но работа аграриев не замирала ни на час.

В этом сезоне хозяйству «Комсомольск» предстоит засеять 1 200 гектаров кукурузы. Треть работ уже выполнена. Аграрии делают ставку на сорта отечественной селекции. Сейчас основные силы механизаторов сконцентрированы на зерновой группе, завершить ее сев планируют в ближайшие два дня.

Дмитрий Драгун, механизатор сельхозпредприятия «Комсомольск»: Погода холодная, но обещают потепление. Даст бог, все хорошо будет. Посеемся вовремя, и все будет прекрасно. Всходы будут прекрасные.

Виктор Воянец, директор сельхозпредприятия «Комсомольск»:

Благодаря поддержке государства получили и технику новую, и трактор получили, и культиватор. И сеялка, вот она, будем так говорить, с корабля на бал. Точно так и культиватор. Мы неделю назад все о нем мечтали и думали. На сегодняшний день он уже в поле.

Для региона эта культура – стратегическая. От нее напрямую зависит кормовая база животноводства. В Гомельской области под кукурузу отведено 300 тысяч гектаров. Почти треть из них пойдет на зерно. Несмотря на капризы погоды, люди на местах чувствуют колоссальную ответственность. Механизаторы работают от рассвета до заката, стараясь максимально использовать каждый погожий день.