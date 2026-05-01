Русалочка из Новополоцка – Екатерина Ерёменко покорила Кубок мира по подводному плаванию

Два золота, серебро и бронза. Русалочка из Новополоцка подтвердила статус одной из сильнейших в подводном плавании на Кубке мира.

Юрий Царёв, СТВ:

Мы просто впечатлены таким количеством наград. Расскажите, как такое возможно? Забрать вообще все что можно.

Екатерина Ерёменко, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по подводному спорту:

Тяжелым трудом все дается, тренировочным процессом постоянным, поддержкой со всех сторон. Без этого, конечно, никак.

Александра Каштанова, СТВ:

Расскажите нам о выступлениях. Победа как давалась? Сложно? Или все-таки вы пришли с таким легким запасом и понимаете, что сил еще много и впереди много целей?

Екатерина Ерёменко:

Все-таки это был мировой уровень. 96 клубов представлялось. И каждая страна представляет сильнейших. Все-таки рядом со мной стояли такие же сильные соперники. Запаса как такового не было, но по итогам, по моим просмотрам того же прямого эфира, записи своих результатов, все-таки я считаю, запас был, но небольшой.