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Русалочка из Новополоцка – Екатерина Ерёменко покорила Кубок мира по подводному плаванию

01 мая 2026 13:44
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Два золота, серебро и бронза. Русалочка из Новополоцка подтвердила статус одной из сильнейших в подводном плавании на Кубке мира.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Еременко, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по подводному спорту.

Русалочка из Новополоцка – Екатерина Ерёменко покорила Кубок мира по подводному плаванию-2

Юрий Царёв, СТВ:
Мы просто впечатлены таким количеством наград. Расскажите, как такое возможно? Забрать вообще все что можно.

Екатерина Ерёменко, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по подводному спорту:
Тяжелым трудом все дается, тренировочным процессом постоянным, поддержкой со всех сторон. Без этого, конечно, никак.

Александра Каштанова, СТВ:
Расскажите нам о выступлениях. Победа как давалась? Сложно? Или все-таки вы пришли с таким легким запасом и понимаете, что сил еще много и впереди много целей?

Екатерина Ерёменко:
Все-таки это был мировой уровень. 96 клубов представлялось. И каждая страна представляет сильнейших. Все-таки рядом со мной стояли такие же сильные соперники. Запаса как такового не было, но по итогам, по моим просмотрам того же прямого эфира, записи своих результатов, все-таки я считаю, запас был, но небольшой.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования

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