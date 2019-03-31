Сколько стоит лечение в белорусских санаториях? Кто имеет право на льготы при получении путевок? Рассказывает Геннадий Болбатовский

Новости Беларуси. Еще месяц, и начнется долгожданный отпускной период. Масса видов отдыха: хочешь – на родине, хочешь – за границей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то предпочитает ехать на море, кто-то – на деревню к дедушке. А кто-то использует отпуск для того, чтобы поправить здоровье. И здесь лучшего варианта, чем белорусские здравницы, вряд ли можно придумать. Особенно если учесть советы специалистов, которые, как правило, рекомендуют оздоравливаться не меняя климат. Сколько стоит лечение в белорусских санаториях? Кто имеет право на льготы при получении путевок? Куда лучше поехать, если больше нуждаешься в отдыхе, чем в оздоровлении? Об этом и не только мы решили спросить у директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения при Совете Министров Геннадия Болбатовскго.

«Около 80 % этих средств пойдет именно на оздоровление детского населения» Юлия Огнева, СТВ:

Геннадий Николаевич, добрый вечер. Близится самый горячий для белорусских здравниц период – летний. Сейчас самое время бронировать места или уже поздно? Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санитарно-курортному лечению населения:

Вообще вы правы: тем, кто задумал провести лето в белорусских санаториях, нужно поторопиться, потому что уже на летние месяцы около 80 % мест забронированы.

Юлия Огнева:

Не секрет, что государство оказывает поддержку в оздоровлении и санаторно-курортном лечении. Сколько в 2019 году вы планируете оздоровить населения с использованием бюджетных средств и денег государственного соцстрахования?

Геннадий Болбатовский:

С использованием средств республиканского бюджета и Фонда государственного социального страхования в 2019 году будет оздоровлено около 700 тысяч человек. Приоритетным направлением будет, конечно же, оздоровление и лечение детей. Около 80 % этих средств пойдет именно на лечение и оздоровление детского населения. «В 2019 году мы рассчитываем, что пройдут оздоровление в лагерях различных типов более 390 тысяч человек» Юлия Огнева:

А кто еще может рассчитывать на поддержку? Геннадий Болбатовский:

У нас есть градация. Есть те, кто обладает первоочередным или внеочередным правом. Это участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним, которые имеют право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение. Этот перечень достаточно широк. Также инвалиды I и II группы имеют право раз в два года на бесплатное санаторно-курортное лечение. Ну и вообще все путевки с использованием средств бюджета я бы назвал в той или иной степени льготными, потому что даже работающие граждане на условиях частичной платы получают эти путевки.

Юлия Огнева:

Увеличится ли количество детей, которые отдохнут в 2019 году в сравнению с прошлым годом? Геннадий Болбатовский:

В 2019 году мы рассчитываем, что пройдут оздоровление в лагерях различных типов более 390 тысяч человек. Мы используем заявительный принцип, никаких плановых объемов мы не доводим. Это свидетельствует о том, что есть спрос, есть интерес именно к оздоровлению в летний период. Все о цифрах. Выручка белорусских санаториев в 2019 году составит около 40 миллионов рублей Юлия Огнева:

Экспорт услуг – какова его доля, растут ли цифры?

Геннадий Болбатовский:

По итогам работы в 2018 году эта цифра превысила 13 %. Это в плюс. Ежегодно сумма экспорта услуг эквивалентна около 100 миллионам долларов. То есть в 2018 году цифра составила 195 миллионов рублей. Эта тенденция прослеживается и по итогам первого квартала. По предварительным данным работы у нас также отмечается рост более чем на 15 %. Выручка по предварительной информации составит около 40 миллионов рублей. «Средняя стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере составляет чуть более 53 рублей»

Юлия Огнева:

Понятно, что у каждого предприятия задача – увеличивать экономические показатели. Не исключение и белорусские санатории. По сути пути два: увеличивать цену либо увеличивать количество койко-мест. Какой путь наш? Геннадий Болбатовский:

Сегодня санатории работают в рыночных условиях, то есть это небюджетные организации, и цены диктуют спрос. Поэтому сегодня какой спрос, такие и цены. Например, по итогам первого квартала средняя стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере у нас составляет чуть более 53 рублей в свободной реализации. По сравнению с декабрем даже несколько упала цифра. С учетом того, что цены утверждены (80 % уже забронировано), сегодня эта цена и будет в пределах этих цифр, сегодня люди покупают за эти деньги. Юлия Огнева:

То есть летом не изменится? Геннадий Болбатовский:

На те 20 % мест, которые еще остаются (в условиях повышенного спроса, конечно же, санатории будут на 100 % заполнены в летний период), мы прогнозируем, что цена повысится несколько. Это будет чуть более 55 рублей в сутки. Что касается коечной мощности, то она с момента оптимизации 2006 года на уровне где-то 25 тысяч. Поэтому акцент делается и получается положительный экономический эффект за счет улучшения качества и перечня предоставляемых услуг. «Я считаю это заслугой нашей страны: мы сохранили санатории в уникальных местах» Юлия Огнева:

Куда посоветуете поехать – вот, например, мне с ребенком и мужем? Геннадий Болбатовский:

Зачем вам ехать? Вы же еще не болеете. Юлия Огнева:

Мы не болеем, но можем поехать отдохнуть.