Модную белорусскую одежду для детей и подростков продемонстрируют на выставке в Минске

Новости Беларуси. Писк школьной моды. Фэшн-новинки отечественного производства 10 марта можно будет увидеть на специализированной выставке «Мир детства» в Минске. Традиционно там будет представлен весь спектр товаров и услуг для детей, подростков и их родителей.

Состоятся показы одежды для школьников от представителей белорусской легкой промышленности. На подиуме коллекции в деловом и спортивном стиле, а также удобная одежда для отдыха.

По словам производителей, все модели отвечают четырем основным качествам - они элегантные, модные, функциональные и, что самое главное, экологически безопасные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Рогожник, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Мы подготовили новую программу к школьному сезону. Это одежда делового стиля для детей. Мы ее анонсируем. Будем обсуждать эти новые коллекции, будем работать в направлении насыщения рынка ими уже к осени.