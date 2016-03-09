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Неделя белорусской кухни проходит в Минске

09 марта 2016 18:19
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Новости Беларуси. Семь дней «со вкусом». Порядка ста объектов общественного питания принимают участие в Неделе белорусской кухни, которая проходит  в столице уже в 9-ый раз. В меню - исключительно национальные блюда с колоритным оформлением. Это солянка, студень с хреном, блины с поджаркой, свиные крученики с гречневой кашей и грибами, а также клюквенный кисель со взбитыми сливками.

Напомню, все без исключения предприятия-участники акции придерживаются единого перечня, рецептуры, технологии приготовления и что не мало важно - стоимости.  Эксперты отмечают, что в эти дни спрос на национальные блюда значительно возрастает, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Национальная белорусская кухня

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