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«Мы – граждане Беларуси»: первые в своей жизни паспорта получили талантливые белорусские подростки

10 марта 2016 06:19
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Новости Беларуси. Первый документ. В канун Дня Конституции в столице вручили паспорта лучшим юношам и девушкам страны — это победители олимпиад и фестивалей, юные изобретатели, спортсмены и волонтеры. Церемония прошла (что само по себе почетно и символично) в Музее современной белорусской государственности.

За время проведения акции  во всех регионах паспорта  будут получать ребята из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны.

Юлия Журун, ученица Мирновской средней школы:
Паспорт – это, конечно, большой шаг во взрослую жизнь. Когда ты получил паспорт, ты должен чувствовать всю ответственность.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Каждый из нас имеет определенные права, но как только наступают права другого человека, тут наступают уже и обязанности. Понимание этого необходимо формировать. Необходимо формировать общество взаимопонимания людей, настоящих граждан, настоящих патриотов. Это, казалось бы, высокие понятия, но они зарождаются, начинаются, в том числе с такими акциями, которые сегодня реализует БРСМ в рамках акции «Мы – граждане Республики Беларусь».

Добавлю, после церемонии вручения паспортов уже для полноправных граждан Беларуси провели экскурсию по Музею современной белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Одаренная молодежь

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