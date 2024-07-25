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Модернизация пищеблоков и перекладка коммуникаций – школы Беларуси готовят к новому учебному году

25 июля 2024 17:07
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Летние каникулы – традиционно время ремонта в школах. В 2024 году учебные заведения должны быть приведены в порядок до 20 августа. К новому учебному году в зданиях выполняют не только косметические преображения, но и масштабные изменения: от модернизации пищеблоков до перекладки коммуникаций и кровли. К сожалению, в этот раз в строительные планы вмешалась погода – недавний ураган определил дополнительные объекты под ремонт.

Галина Буро расскажет на примере Гродненской области.

Модернизация пищеблоков и перекладка коммуникаций – школы Беларуси готовят к новому учебному году-1

Уже которую неделю здесь на всю округу стук молотков – устраняют последствия стихии. Больше месяца назад пик урагана в Гродненской области ощутил Зельвенский район, да так, что шифер снесло, не только с частных домов, но и с Голынковской средней школы. 

Модернизация пищеблоков и перекладка коммуникаций – школы Беларуси готовят к новому учебному году-4

Галина Буро, корреспондент:
Педагоги говорят, еще повезло, что лето, и нет уроков. Ведь здание сполна ощутило всю мощь урагана. Ветер срывал куски кровли, а ливень беспрепятственно затапливал этажи. В итоге – разрушенный потолок, подтеки на стенах и испорченный пол в нескольких кабинетах.

Модернизация пищеблоков и перекладка коммуникаций – школы Беларуси готовят к новому учебному году-7

Все под замену. Беда с первого дня объединила людей: педагоги в ночь после урагана спасали мебель и технику, убирали воду, к расчистке территории подключилось местное сельхозпредприятие. Теперь строители работают в две смены – все же объект важный, делают для детей. На крыше заканчивают обрешетку под металлочерепицу, монтируют водосточную систему, в здании идут отделочные работы. Директор признается: она уже улыбается, не сравнить с тем страшным днем.

Модернизация пищеблоков и перекладка коммуникаций – школы Беларуси готовят к новому учебному году-10

Нина Самойлова, директор Голынковской средней школы:
Все были, конечно, расстроены, не понимали, что происходит, но буквально через несколько часов к нам едет целая команда из области во главе с нашим губернатором. Поэтому, было понятно, что будет ремонт. На 5 день с утра проектный отдел уже был у нас. Работа началась. Сегодня уже поступают звонки родителей, может, нужна помощь, поэтому это очень приятно.

Модернизация пищеблоков и перекладка коммуникаций – школы Беларуси готовят к новому учебному году-13

В Гродненском регионе на ремонт 300 школ этим летом направлено свыше 11 миллионов рублей из областного и районного бюджетов. Некоторые здания ждут глобальные трансформации, в остальных традиционные косметические обновления. При этом учитывали пожелания и педагогов, и контролирующих органов.

Подробности в видео.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Галина Буро

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