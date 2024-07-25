Муковозчик о ЕГУ: «Коррупция, харассмент, спецслужбы и внутренняя грызня гарантированы, ничего другого там нет»

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Знаете, какое оно – образование через точку G? Очень смешная реклама кандидата в экстремистские организации по имени ЕГУ появилась на сайтах для белорусских эмигрантов. Это типа интервью с неким литовцем, исполняющим обязанности ректора университета.

И.о. – ибо никто на ту должность идти не хочет: коррупция, харассмент, спецслужбы и внутренняя грызня гарантированы, а ничего другого там нет. Мы с вами сейчас переведем круглые фразы из того рекламного материала с академического на человеческий.

Чем ЕГУ отличается от других высших учебных заведений Беларуси? Хочется ответить: да всем! Но есть и другое мнение: «Наш опыт бесценен и уникален!» Это так, такого количества скандалов не знал в своей истории ни один университет.