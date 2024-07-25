Муковозчик о ЕГУ: «Коррупция, харассмент, спецслужбы и внутренняя грызня гарантированы, ничего другого там нет»

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Знаете, какое оно – образование через точку G? Очень смешная реклама кандидата в экстремистские организации по имени ЕГУ появилась на сайтах для белорусских эмигрантов. Это типа интервью с неким литовцем, исполняющим обязанности ректора университета.
И.о. – ибо никто на ту должность идти не хочет: коррупция, харассмент, спецслужбы и внутренняя грызня гарантированы, а ничего другого там нет. Мы с вами сейчас переведем круглые фразы из того рекламного материала с академического на человеческий.
Чем ЕГУ отличается от других высших учебных заведений Беларуси? Хочется ответить: да всем! Но есть и другое мнение: «Наш опыт бесценен и уникален!» Это так, такого количества скандалов не знал в своей истории ни один университет.
Это улей, где гудят мудрость и энергия, – говорит и.о. ректора. А также царят харассмент и воровство. Улей с трутнями, добавим мы. В чем смысл уезжать из Беларуси и выбирать ЕГУ? И послушайте внимательно ответ: «Большинство наших программ доступны на русском языке, который является языком межнационального общения». Можно себе представить, чего жмудину стоило это произнести, но вот она – правда. Русский – до сих пор язык межнационального общения, и не на одной шестой части суши, а гораздо больше.
«Наши студенты могут изучать равенство возможностей в образовании и экологическую ответственность через программы обмена по всей Европе». А толком они что-то изучать могут, и не по всей Европе, а в самой Вильне, а? «Обмены идут от оживленных столиц (Париж, Лондон и Берлин) до очаровательных городков Италии или Испании». Иными словами, учиться нужно не в ЕГУ, а ехать оттуда в заштатные городки юга Европы. Отдыхать, загорать. Ну так бы сразу и сказали.
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