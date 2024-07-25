На заседании генпрокуроров государств – участников ШОС обсудили вопросы цифровой безопасности

Вопросы цифровой безопасности обсудили на заседании генпрокуроров государств-участников ШОС. Встреча прошла в Бишкеке. Впервые с участием белорусской стороны как полноправного члена объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси есть опыт борьбы с экстремизмом в информационной среде. Каждое пятое преступление в стране относится к категории «кибер». Одним из способов их совершения является обман граждан под предлогом продажи товаров на различных интернет-ресурсах. Кроме того, распространены факты телефонного мошенничества, когда преступники под видом сотрудников правоохранительных органов либо банков вынуждают потерпевших переводить денежные средства на подконтрольные счета. Чаще всего такие преступления совершаются лицами, находящимися за пределами нашей страны, а похищенные средства выводятся за рубеж.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Для белорусской стороны это знаковое событие. 4 июля Беларусь стала 10-м полноценным членом ШОС. И, соответственно, мы впервые в качестве полноправного участника сегодня обсуждали с нашими коллегами, генеральными прокурорами ШОС вопросы о роли прокуратуры в глобальном мире. Мир стремительно меняется, и вы видите, что сегодня как никогда люди страдают во многих странах от несправедливости. Сделать все возможное для того, чтобы международное право, которое в последние годы попрано рядом стран, восторжествовало.