В 19 веке и сейчас – смотрите, как менялась пожарно-спасательная служба Беларуси

От первых горожан, которые самостоятельно боролись с огнем, до появления первых специальных бригад. Расскажем как за всю многолетнюю историю менялась и совершенствовалась пожарно-спасательная служба Беларуси в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь, в минском Музее пожарного и военно-спасательного дела, можно окунуться в прошлое. Работать спецотрядам приходилось непросто. А о пожаре население узнавало от старожилов, которые созывали всех граждан в случае ЧП. Именно здесь можно проследить, как традиционные методы борьбы с огнем со временем трансформировались.

Елена Кричко, начальник сектора исследований Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В 1853 году была утверждена «Нормальная табель состава пожарной части в городах». В соответствии с ней уже определялся, в зависимости от количества населения, состав пожарных команд. Города, за исключением столиц, делились на семь разрядов.

Основной инвентарь спасателей тех лет – багры, топоры, лопаты, бочки с водой, ручной пожарный насос, с помощью которого спасатели умудрялись поднять напор воды, эквивалентный высоте пятиэтажного дома.

Пожарный колокол – в него звонили дежурные и выезжали на тушение. В Гродно подобное сооружение спасло сотни жизней. В XIX веке там произошел крупнейший пожар. Сильный ветер разнес огонь по деревянной улице Троицкой, уничтожив практически 75 % города. Расчеты прибыли сразу, началась эвакуация жителей. Город был спасен.