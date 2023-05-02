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Модельер Юдашкин умер в возрасте 59 лет

02 мая 2023 10:49
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59-летний модельер Валентин Юдашкин скончался после длительной борьбы с тяжелой болезнью, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Первого канала.  

Валентин Юдашкин был выдающимся знатоком мировой моды, чьи изделия надевали знаменитости шоу-бизнеса, театра и кино. Юдашкин – выпускник модельного отделения Московского индустриального техникума, который проходил преддипломную производственную практику у модельера Вячеслава Зайцева в Московском доме моды.  

В 1993 году он основал собственный Дом моды, в котором создавались коллекции для сборной Олимпийских игр России, униформа для авиакомпании Aeroflot Аirlines, а также парадная военная форма для армии РФ.  

# Некролог # общество # Валентин Юдашкин

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