Модельер Юдашкин умер в возрасте 59 лет

59-летний модельер Валентин Юдашкин скончался после длительной борьбы с тяжелой болезнью, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Первого канала.

Валентин Юдашкин был выдающимся знатоком мировой моды, чьи изделия надевали знаменитости шоу-бизнеса, театра и кино. Юдашкин – выпускник модельного отделения Московского индустриального техникума, который проходил преддипломную производственную практику у модельера Вячеслава Зайцева в Московском доме моды.

В 1993 году он основал собственный Дом моды, в котором создавались коллекции для сборной Олимпийских игр России, униформа для авиакомпании Aeroflot Аirlines, а также парадная военная форма для армии РФ.