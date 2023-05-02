Лукашенко: обстановка вокруг Беларуси остаётся сложной

Около белорусских границ НАТО наращивает военный потенциал, отмечаются провокации на границе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 2 мая, во время совещания по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерам по охране госграницы, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Президент отметил, что обстановка вокруг страны остается сложной. «Отложить совещание не могли: обстановка заставляет реагировать на ситуацию, которая складывается», – сказал Лукашенко. Белорусский лидер сообщил, что правительству и силовому блоку даны поручения подготовить серьезные мероприятия на границе, чтобы на белорусскую территорию не смогли проникнуть диверсанты. Такие случаи участились, сказал Александр Лукашенко, поэтому глава государства рассчитывает получить исчерпывающие предложения по противодействию.