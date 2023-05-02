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Тертель: КГБ в ближайшее время обнародует новые факты задержаний и результаты работы контрразведки

02 мая 2023 10:15
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В ближайшие неделю-полторы представим новые факты задержаний и результаты работы контрразведки. Такое заявление во вторник, 2 мая, по итогам совещания у Президента Беларуси сделал глава КГБ РБ Иван Тертель, информирует БЕЛТА. 

По его словам, со стороны Комитета госбезопасности ежедневно идет тихая работа под личным контролем Александра Лукашенко. Белорусский лидер в курсе всех нюансов. Тертель отметил, что, к сожалению, не все граждане понимают об опасности, которая складывается вокруг них, а также их родных. Обстановка вокруг Беларуси очень обостренная, отметил руководитель КГБ. Он пояснил, что эскалация связана с боевыми действиями на южном направлении, также продолжаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри Беларуси. Речь идет о центрах за пределами нашей страны, которые планируют деятельность под руководством кураторов, в том числе иностранных спецслужб. Тертель отметил, что планируются серьезные акции на белорусской территории.  

# Национальная безопасность # общество # Иван Тертель # Александр Лукашенко

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