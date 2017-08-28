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Мобильный тепловизор разработал школьник из Дзержинска

28 августа 2017 13:41
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Новости Беларуси. Роман Рак – учащийся средней школы №4 Дзержинска – один из победителей республиканского конкурса «Техноинтеллект». Он разработал мобильный тепловизор, сообщили в программе «Центральный регион».

Сергей Манько, СТВ:
Для чего он нужен? Он как-то используется?

Роман Рак, учащийся средней школы №4 Дзержинска:
Для выявления теплоутечек в фасадах зданий.

Сергей Манько:
Перед тем, как презентовать его на конкурсе, ты его испытывал?

Роман Рак:
На примере здания в городе.

Сергей Манько:
Действительно, видно, где…

Роман Рак:
Уходит тепло. 

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# общество # Школы в Беларуси

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