Мобильный тепловизор разработал школьник из Дзержинска

Новости Беларуси. Роман Рак – учащийся средней школы №4 Дзержинска – один из победителей республиканского конкурса «Техноинтеллект». Он разработал мобильный тепловизор, сообщили в программе «Центральный регион».

Сергей Манько, СТВ:

Для чего он нужен? Он как-то используется?

Роман Рак, учащийся средней школы №4 Дзержинска:

Для выявления теплоутечек в фасадах зданий.

Сергей Манько:

Перед тем, как презентовать его на конкурсе, ты его испытывал?

Роман Рак:

На примере здания в городе.

Сергей Манько:

Действительно, видно, где…

Роман Рак:

Уходит тепло.