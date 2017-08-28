Мобильный тепловизор разработал школьник из Дзержинска

Новости Беларуси. Роман Рак – учащийся средней школы №4 Дзержинска – один из победителей республиканского конкурса «Техноинтеллект». Он разработал мобильный тепловизор, сообщили в программе «Центральный регион».
Сергей Манько, СТВ:
Для чего он нужен? Он как-то используется?
Роман Рак, учащийся средней школы №4 Дзержинска:
Для выявления теплоутечек в фасадах зданий.
Сергей Манько:
Перед тем, как презентовать его на конкурсе, ты его испытывал?
Роман Рак:
На примере здания в городе.
Сергей Манько:
Действительно, видно, где…
Роман Рак:
Уходит тепло.
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