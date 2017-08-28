Прямой эфир

28 августа в Национальной библиотеке учителя и руководство Минска наметили план развития образования в городе

28 августа 2017 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 28 августа, перед началом нового учебного года, в Национальной библиотеке более полусотни учителей встретились с руководством Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь наметили план развития системы образования города.

Отметим, ей есть, чем гордится: более 200 учащихся и 20 учителей за последнее время стали лауреатами специального фонда Президента.

28 августа в Национальной библиотеке учителя и руководство Минска наметили план развития образования в городе-1

Михаил Мирончик, председатель комитета образования Мингорисполкома:
Сегодня наши учащиеся показывают высокие результаты. И доказательство этому  – международный  конкурс WorldSkills, в котором мы уже неоднократно принимаем участие. Показывают результаты очень высокие, и я считаю, что планку этого конкурса, достичь высоты, получить абсолютное золото – это очень сложно.

1 сентября столичные учреждения образования примут более чем 280 тысяч учащихся.

К новому учебному году в Минске построили четыре школы и три детских сада.

# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси # Михаил Мирончик

Другие новости рубрики

Все новости
Мастер-класс по плетению из бумажной лозы от Екатерины Наукович
28 августа 2017 10:23

Мастер-класс по плетению из бумажной лозы от Екатерины Наукович

Белорусский Ми-26 возвращается домой после тушения пожара в Боржомском ущелье
28 августа 2017 08:25

Белорусский Ми-26 возвращается домой после тушения пожара в Боржомском ущелье

29 и 30 августа в Беларуси немного потеплеет
28 августа 2017 08:20

29 и 30 августа в Беларуси немного потеплеет