28 августа в Национальной библиотеке учителя и руководство Минска наметили план развития образования в городе

Новости Беларуси. 28 августа, перед началом нового учебного года, в Национальной библиотеке более полусотни учителей встретились с руководством Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь наметили план развития системы образования города.

Отметим, ей есть, чем гордится: более 200 учащихся и 20 учителей за последнее время стали лауреатами специального фонда Президента.