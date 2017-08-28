28 августа в Национальной библиотеке учителя и руководство Минска наметили план развития образования в городе

Новости Беларуси. 28 августа, перед началом нового учебного года, в Национальной библиотеке более полусотни учителей встретились с руководством Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь наметили план развития системы образования города.
Отметим, ей есть, чем гордится: более 200 учащихся и 20 учителей за последнее время стали лауреатами специального фонда Президента.
Михаил Мирончик, председатель комитета образования Мингорисполкома:
Сегодня наши учащиеся показывают высокие результаты. И доказательство этому – международный конкурс WorldSkills, в котором мы уже неоднократно принимаем участие. Показывают результаты очень высокие, и я считаю, что планку этого конкурса, достичь высоты, получить абсолютное золото – это очень сложно.
1 сентября столичные учреждения образования примут более чем 280 тысяч учащихся.
К новому учебному году в Минске построили четыре школы и три детских сада.