Мастер-класс по плетению из бумажной лозы от Екатерины Наукович

Ручка сосновая, корзина плетёная. А само лукошко не простое, а бумажное! Каждый прутик в нём не в лесу собранный, а руками сделанный. Но при этом в прочности и удобстве использования он не уступает даже настоящей лозе.

Лучше всего для плетения подходит чистый газетный лист. Полученный из него жгутик можно окрасить в любой цвет.

После высыхания перед началом работы бумажная лоза смачивается водой для податливости.

Контрастные прутья переплетаются между собой до того момента, как получится желаемый размер донышка корзинки. После этого стойки поднимаются вверх, делается ещё один ряд и вставляется внутрь форма, которая обеспечивает ровное плетение.

Полученное изделие покрывается лаком, благодаря чему оно способно выдержать испытания весом и влагой.

На плетение небольшой вещи для дома может уйти несколько часов, а на создание целой кукольной колыбельки, органайзера или сумки – несколько дней. Монотонность плетения из бумажной лозы успокаивает, а готовое творение – радует и удивляет. Ведь с первого взгляда его и не отличишь от изделия из настоящей лозы!

Как видите, уют и комфорт в своём доме можно сделать даже из самых простых подручных вещей. Главное ко всему подходить с любовью. Творите для себя и своих близких.