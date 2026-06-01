ГПК: очередь фур на въезд в Евросоюз увеличилась почти в два раза

С прошлой пятницы, 29 мая, очередь фур на въезд в Евросоюз увеличилась почти в два раза, информирует официальный Telegram-канал ГПК Беларуси.

Самым загруженным для грузовых авто является литовское направление. Перед ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») в очереди находятся 170 и 140 грузовиков соответственно. Контролирующими службами данных пунктов пропуска за 2 суток были оформлены 20% транспорта от нормы.

Порядка 300 фур регистрируется перед польскими ПП «Бобровники» (с белорусской стороны – «Берестовица») и «Кукурыки» («Козловичи»). Представители сопредельной стороны оформили 27% фур от нормы.

По данным на 10:00 перед польским ПП «Тересполь» («Брест») находились 240 легковых авто и 5 автобусов. Перед ПП «Кузница Белостоцкая» («Брузги») – 63. Польская сторона в течение выходных дней приняла 29% транспорта.

Литовская сторона ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») оформила 51% легковушек.

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