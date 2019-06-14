«Мобильный банкомат» будет ездить по населённым пунктам Минской области. Показываем, как он выглядит

На этой неделе в поселке Дружный Пуховичского района состоялось открытие нового пилотного проекта «Мобильный банкомат» от Белагропромбанка. Цель этого проекта – предоставить населению небольших городков и сельской местности возможность воспользоваться полнофункциональным банкоматом на колёсах.

Анна Свистунова, операционный директор Дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк»:

Сегодня для «Белагропромбанка» знаковый день, поскольку сегодня мы отпускаем в жизнь наше детище, наш проект «Мобильный банкомат». Безусловно, развитие безналичных платежей является первоочередной целью для «Белагропромбанка», однако основная цель – это чтобы каждый клиент был доволен и каждый клиент имел возможность совершить полный спектр операций в устройствах «Белагропромбанка».

«Мобильный банкомат» – это полнофункциональный банкомат, который поддерживает полный перечень услуг, предоставляемых банком, в устройствах самообслуживания. В ближайшем будущем мы планируем ещё выпустить несколько подобных устройств и, безусловно, расширить географию концентрации банкоматов «Белагропромбанка», в том числе и на колёсах.

Мобильным банкоматом смогут воспользоваться абсолютно все. В этом платёжном устройстве можно будет обналичить средства, оплатить услуги, осуществить денежный перевод.

Леонид Нечуйвитер, председатель Свислочского сельского исполнительного комитета:

Сегодня значимый день для жителей посёлка Дружный, но, я думаю, не только Дружный, а всего нашего региона. Сегодня открылся новый передвижной пункт, который открыл «Белагропромбанк», где в передвижном пункте будут проводиться операции с денежной наличностью нашими жителями. Если данная отрасль востребована, то это говорит о благосостоянии нашего региона.

Елена Кузьмина, жительница п. Дружный:

Вообще всё, что касается мобильных вещей, это всё передовое, это всё упрощает жизнь, делает её лучше и быстрее. Поэтому очень было бы прекрасно, если банкоматов было бы намного больше, не было такого скопления людей, что приходится стоять долго в очереди. «Мобильный банкомат» – это отличная идея!

Это передвижное оборудование идентично обычному стационарному банкомату, только установленному на передвижной платформе – в экс-инкассаторском автомобиле, что позволяет быстро его транспортировать в любой населённый пункт. С развитием функционала банкоматов банка возможны добавления новых опций и в передвижном устройстве.

Валерий Симонов, начальник Управления развития эквайринга и электронных платежей ОАО «Белагропромбанк»:

Этот проект будет апробироваться определённый период времени и уже по его истечению будет принято решение о дальнейшем развитии этого проекта. Надеемся, что мы получим положительный отклик от местных жителей и в дальнейшем в различных регионах нашей страны появятся подобные мобильные устройства.

«Мобильный банкомат» – это пилотный проект, который пока будет осуществляться в Минской области. По мере востребованности число таких банкоматов увеличится, и география существенно расширится. «Мобильный банкомат» от «Белагропромбанка» – это не только новый сервис, но и повышение доступности своих услуг для всех категорий клиентов. Дмитрий Мазур, житель п. Дружный:

«Мобильный банкомат» – это хорошая идея для таких маленьких посёлков, как наш. Можно снять деньги, не бегать за банком, а банкомат бегает за вами.