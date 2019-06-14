«Двоих моих товарищей убило сразу наповал, а мне перебило ноги». Как белорус сражался в Ржевской битве

Иван Кладкевич, участник Великой Отечественной войны:

Вот представьте себе: деревенский мальчишка, который не видел ещё паровоза. Когда я пошел в пятый класс, мне купили ботинки, у меня была неописуемая радость!

Из деревни Рудное Хойникского района Иван Кладкевич поехал за мечтой в Ленинград. Поступил в училище на электромонтёра, но планы оборвала война. Днем трудился в цехах, а ночью при немецких авианалётах сбрасывал бомбы с крыши. С началом блокады стал закалять сталь на Магнитогорском комбинате, но мысль о фронте не покидала. И в июне 1941 года парень оказался в пулемётном училище.

Иван Кладкевич:

В декабре 1942 года наш эшелон прибыл на ржевское направление, под Ржев в 31-ю стрелковую гвардейскую дивизию, и меня назначают командиром пулемётного расчёта.

Этот Орден Красной звезды достался кровью. За Ржевско-Вяземский выступ развернулись ожесточённые бои. Больше года Калининский и Западный фронта противостояли немецкой группе армий «Центр». Немцы отлично понимали, что поражение откроет ворота на Берлин. Оттого здесь были сосредоточены самые элитные войска.

Марина Копаева, заведующая Ржевским филиалом Музея Победы:

Здесь не было великих побед, не было громких сражений, но здесь был тяжкий труд, который называется подвигом наших солдат, офицеров, которые, несмотря ни на что, не сломились и не дали захватить другие территории. Это и Москва, и Ленинград, и Сталинград, и, конечно же, Западные ворота.

22 февраля 1943 Иван Кладкевич помнит, как сейчас. Тогда они расстреляли две пулемётные ленты по 200 патронов. За 2 часа погибло 70 человек и было ранено более 450! Среди них оказался и наш белорус. 12 часов он пролежал раненый на снегу. Иван Кладкевич:

Одна из мин разорвалась около нашего пулемёта, двоих моих товарищей убило сразу наповал, а мне перебило ноги. Ночью пришёл командир роты, притащил меня без сознания в землянку, привел в чувство. И говорит: «Ты раненый». А я: «Нет, я не раненый». Я даже от такого стрессового состояния не чувствовал боли, что я раненый.

В Ржевском районе до войны жило около 50 тысяч человек. После – 365. Отступая, нацисты согнали мирное население в Покровскую церковь и заминировали. Несколько суток женщины, дети и старики находились без еды, воды, но чудом выжили. 3 марта 1943 года красноармейцы освободили заложников.

Ржевскую битву часто называют неудачной. Более миллиона советских солдат сложили свои головы за Родину. Но потери врагов были не меньше. Ржевско-Сычёвскую операцию немцы даже прозвали кровавой дорогой. Летом они потеряли от 50 до 80% личного состава, ветеранов, прошедших Европу. И это оказалось на руку Курской битве. Со Ржева началось освобождение Беларуси. Светлана Герасимова, автор книг:

Начало операции «Багратион», группа армии «Центр» уменьшилась на 1 млн человек. То, что здесь сыграли огромную роль в уничтожении сил противника, операция в районе Ржевско-Вяземского плацдарма – это несомненно и однозначно!