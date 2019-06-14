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В Беларуси разрабатывают программу по снижению потребления алкоголя

14 июня 2019 07:17
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Новости Беларуси. В Беларуси снизился уровень потребления алкоголя больше, чем на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В среднем на человека приходится до 8 литров.

В Беларуси разрабатывают программу по снижению потребления алкоголя-1

Кроме того, сейчас в стране разрабатывается специальная программа по снижению потребления алкогольных напитков. Рассчитана она будет на 5-15 лет. Ей займутся медики, правоохранители и отраслевые предприятия.

В Беларуси разрабатывают программу по снижению потребления алкоголя-4

При составлении концепции обязательно учтут международный опыт. Так, в некоторых странах уже полностью отказались от рекламы спиртного, повысили акцизы на крепкий алкоголь и виноградное вино, а также сделали ставку на повышение культуры пития.

В Беларуси разрабатывают программу по снижению потребления алкоголя-7

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:
Надо провести целый ряд мероприятий финансового плана. Чтобы находясь в Евразийском экономическом пространстве, используя единую акцизную политику, всё-таки добиться позитивных результатов. Наша задача – ещё раз взвесить эти направления и выработать рекомендации, направить их в правительство и парламент.   

В Беларуси разрабатывают программу по снижению потребления алкоголя-10

Алексей Кралько, заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья:   
Преобладают среди диспансерных пациентов мужчины. Доля женщин где-то в пять раз меньше. Я бы не сказал, что алкоголизм резко помолодел. У нас проводится огромная работа с несовершеннолетними по профилактике.   

В Беларуси разрабатывают программу по снижению потребления алкоголя-13

При этом ликёро-водочная отрасль не пострадает. Её планируют вывести на новый уровень. Возможен переход на выпуск продукции более высокого качества. В топ самых пьющих стран входят Молдова, Литва и Чехия. Мы – в середине третьего десятка.

# Алкоголь # общество # Фотофакт

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