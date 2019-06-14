«Ружьё»-подавитель сигналов весом 7,5 кг: как белорусская армия борется с беспилотниками

Юлия Самусенко, СТВ:
Белорусская армия приняла на вооружение комплексы для борьбы с беспилотниками. Они предназначены для того, чтобы предотвращать несанкционированные полёты дронов над стратегическими объектами нашей страны.
Юлия Самусенко, СТВ:
Белорусская армия приняла на вооружение комплексы для борьбы с беспилотниками. Они предназначены для того, чтобы предотвращать несанкционированные полёты дронов над стратегическими объектами нашей страны.
И весьма вовремя! Ведь сейчас всё чаще недобросовестные владельцы «крылатых» пытаются нарушить секретные границы. Но, когда в дело вступает «Гроза-Р2», стать счастливыми обладателями конфиденциальной информации становится невозможно.
Артем Ревтович, старший офицер пятого отдела войсковой части 18580:
Ружьё работает элементарно. Просто когда мы видим квадрокоптер, мы выбираем один из режимов ружья – подавление каналов навигации и подавление каналов управления, нажимаем на курок, наведя на сам квадрокоптер.
Стреляет незаметно, но метко. Чтобы ружье попало в крылатую цель, нужно всего лишь 10-15 секунд. Дальнейший результат зависит от дрона: простой и недорогой разобьётся, беспилотник с хорошим программным обеспечением зависнет в воздухе или приземлится. Итог: заполучить фото и видео злоумышленнику не удалось. После того, как квадрокоптер обезврежен, установить личность владельца уже не составляет труда.
Антон Вовна, начальник комплекса управления средствами мониторинга войсковой части 18580:
Я сейчас управляю квадрокоптером, осуществляю разведку местности. При подавлении изделием «Гроза-Р2» зависает картинка и высвечивается сигнал, что связь с квадрокоптером потеряна.
Андрей Шаблыко, командир войсковой части 18580:
При нарушении границ, охраняемого объекта, оператор, которых находится на охране с данным изделием, получает команду по радиосвязи и приступает к поражению самого дрона.
Если техника управления «Грозой» не вызывает особых сложностей, то ружья весом 7,5 кг на плече точно не назовешь лёгкой ношей. Вместо прицела у этого меткого оружия – тепловизионный прибор, который помогает обнаружить беспилотники даже ночью. Наличие подсветки даёт возможность определить, чей огонёк скользит по небу – спутника, самолета или же дрона. Работает «Гроза-Р2» в трёх частотных диапазонах.
Артем Ревтович:
Ружьё обеспечивает уверенную работу до 500 метров. На расстоянии прямой видимости и работа с каналами управления 2400–5800 МГц и каналами навигации GPS 1570 –1610.
Чтобы попасть в яблочко, целиться вовсе необязательно, достаточно направить туда, где предположительно находится беспилотник. Ещё один неоспоримый плюс ружья – мощные аккумуляторы: они позволяют излучать помехи не менее часа. А этого достаточно, чтобы вывести из строя несколько десятков дронов.