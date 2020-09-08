Мобилизация и обслуживание техники. Продолжается проверка боевой готовности Вооружённых Сил

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И касается это не только тактических учений. В эти дни военные отрабатывают мобилизацию и обслуживание техники.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И касается это не только тактических учений. В эти дни военные отрабатывают мобилизацию и обслуживание техники.
Так, в высшую степень боевой готовности приведен Центр технического обеспечения. Для этого из запаса призвали более 170 военнообязанных. Они восстановят навыки по ремонту гусеничной и колесной техники.
Борис Трифонов, командир ремонтно-восстановительного батальона комплексного ремонта:
В первые же дни нашего размещения в батальон начали поступать образцы вооружения военной и специальной техники, что, в принципе, дало нам большую возможность совершить и провести занятия по специальным предметам на реальном ремонтном фонде. В ходе проведения занятий личный состав, призванный из запаса, уже начал показывать свои определенные навыки, которые он получил ранее при прохождении срочной военной службы.
Подобные мероприятия помогают военнослужащим на практике применить азы боевой учебы и более эффективно нести службу.