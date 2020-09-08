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Мобилизация и обслуживание техники. Продолжается проверка боевой готовности Вооружённых Сил

08 сентября 2020 06:43
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И касается это не только тактических учений. В эти дни военные отрабатывают мобилизацию и обслуживание техники.

Мобилизация и обслуживание техники. Продолжается проверка боевой готовности Вооружённых Сил-1

Так, в высшую степень боевой готовности приведен Центр технического обеспечения. Для этого из запаса призвали более 170 военнообязанных. Они восстановят навыки по ремонту гусеничной и колесной техники.

Мобилизация и обслуживание техники. Продолжается проверка боевой готовности Вооружённых Сил-4

Борис Трифонов, командир ремонтно-восстановительного батальона комплексного ремонта:
В первые же дни нашего размещения в батальон начали поступать образцы вооружения военной и специальной техники, что, в принципе, дало нам большую возможность совершить и провести занятия по специальным предметам на реальном ремонтном фонде. В ходе проведения занятий личный состав, призванный из запаса, уже начал показывать свои определенные навыки, которые он получил ранее при прохождении срочной военной службы.

Мобилизация и обслуживание техники. Продолжается проверка боевой готовности Вооружённых Сил-7

Подобные мероприятия помогают военнослужащим на практике применить азы боевой учебы и более эффективно нести службу.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Борис Трифонов # Фотофакт

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