Мобилизация и обслуживание техники. Продолжается проверка боевой готовности Вооружённых Сил

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И касается это не только тактических учений. В эти дни военные отрабатывают мобилизацию и обслуживание техники.

Так, в высшую степень боевой готовности приведен Центр технического обеспечения. Для этого из запаса призвали более 170 военнообязанных. Они восстановят навыки по ремонту гусеничной и колесной техники.

Борис Трифонов, командир ремонтно-восстановительного батальона комплексного ремонта:

В первые же дни нашего размещения в батальон начали поступать образцы вооружения военной и специальной техники, что, в принципе, дало нам большую возможность совершить и провести занятия по специальным предметам на реальном ремонтном фонде. В ходе проведения занятий личный состав, призванный из запаса, уже начал показывать свои определенные навыки, которые он получил ранее при прохождении срочной военной службы.