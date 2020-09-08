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Десантники прибудут в Брест для участия в учениях «Славянское братство-2020»

08 сентября 2020 06:23
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Новости Беларуси. Около 1 000 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники. В скором времени на Брестском полигоне будут официально подняты флаги Беларуси, России и Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоится официальная церемония открытия учения «Славянское братство-2020». Пока же ожидается прибытие его участников – десантников штурмовых дивизий.

На протяжении 10 дней военным предстоит объединить усилия, чтобы отработать действия по десантированию и боевой стрельбе.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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