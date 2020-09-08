Десантники прибудут в Брест для участия в учениях «Славянское братство-2020»

Новости Беларуси. Около 1 000 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники. В скором времени на Брестском полигоне будут официально подняты флаги Беларуси, России и Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоится официальная церемония открытия учения «Славянское братство-2020». Пока же ожидается прибытие его участников – десантников штурмовых дивизий.