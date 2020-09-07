Площадь Богушевича не закроют, работы будут проводить по ночам

Новости Беларуси. В связи с отменой асфальтирования площади Богушевича общественный транспорт работает по обычным маршрутам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ранее планировали 7 и 8 сентября перекрывать транспортное кольцо в дневное время и вносить коррективы в график движения автобусов и троллейбусов. Однако мэр Минска Владимир Кухарев поручил службам проводить работы в ночное время. Для этого достаточно ресурсов.

Решение позволит сохранить пропускную способность центральных столичных улиц в часы пик и не создавать неудобства горожанам.