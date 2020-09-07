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Площадь Богушевича не закроют, работы будут проводить по ночам

07 сентября 2020 20:14
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Новости Беларуси. В связи с отменой асфальтирования площади Богушевича общественный транспорт работает по обычным маршрутам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Площадь Богушевича не закроют, работы будут проводить по ночам-1

Ранее планировали 7 и 8 сентября перекрывать транспортное кольцо в дневное время и вносить коррективы в график движения автобусов и троллейбусов. Однако мэр Минска Владимир Кухарев поручил службам проводить работы в ночное время. Для этого достаточно ресурсов.

Решение позволит сохранить пропускную способность центральных столичных улиц в часы пик и не создавать неудобства горожанам.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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