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В каких районах Минска может временно ухудшиться качество воды?

07 сентября 2020 20:14
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Новости Беларуси. В некоторых жилых домах столицы возможно временное ухудшение качества питьевой воды. Неудобства связаны с локальными повреждениями на водопроводах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В каких районах Минска может временно ухудшиться качество воды? -1

Проблемы затронули жителей нескольких домов на проспекте Газеты Звезда, улицах Слободской и Сухаревской. Там уже устранили неполадки.

В каких районах Минска может временно ухудшиться качество воды? -4

Специалисты также предупреждают о возможном снижении давления и ухудшении качества воды в квартале Сторожевской, Коммунистической, Киселева, Кропоткина, Старовиленской, Богдановича и проспекта Машерова.

# Проблемы ЖКХ # общество # Фотофакт

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