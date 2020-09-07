В каких районах Минска может временно ухудшиться качество воды?

Новости Беларуси. В некоторых жилых домах столицы возможно временное ухудшение качества питьевой воды. Неудобства связаны с локальными повреждениями на водопроводах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В некоторых жилых домах столицы возможно временное ухудшение качества питьевой воды. Неудобства связаны с локальными повреждениями на водопроводах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Проблемы затронули жителей нескольких домов на проспекте Газеты Звезда, улицах Слободской и Сухаревской. Там уже устранили неполадки.
Специалисты также предупреждают о возможном снижении давления и ухудшении качества воды в квартале Сторожевской, Коммунистической, Киселева, Кропоткина, Старовиленской, Богдановича и проспекта Машерова.