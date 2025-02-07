15 импортозамещающих производств планируют создать в Минской области по программе «Один район – один проект»
В 2025 году в Минской области планируют реализовать 15 инновационных инициатив в рамках государственной программы «Один район – один проект», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Главная задача – запуск уникальных производств и создание рабочих мест. Так, в Борисовском районе уже освоили два новых импортозамещающих и экспортно ориентированных проекта. Они специализируются на выпуске инновационных автокомпонентов для машиностроения. В результате создано свыше 70 рабочих мест.
Это новый сборочный цех одного из крупнейших в Беларуси предприятий по производству автозапчастей. Здесь выпускают компоненты для грузовых автомобилей, в том числе таких флагманов, как МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ.
На предприятии реализуют проект по созданию интеллектуальных автокомпонентов и систем автотранспорта экокласса «Евро-5» и «Евро-6». Все в рамках инициативы «Один район – один проект».
Анна Куртасова, корреспондент:
С вводом нового производства на предприятии освоили серийный выпуск инновационной продукции для машиностроения. Всего разработали свыше 10 новых импортозамещающих изделий: это датчики давления, пневматические аппараты, модуляторы. Некоторым деталям нет аналогов на территории СНГ.
Для работы нового производства обновили и технику. Установили механизированные линии сборки датчиков давления и пневматических аппаратов. Всего приобретено 45 единиц технологического оборудования, включая станки с числовым программным управлением. Автоматизация производства во всем: от сборки до прессовки и контроля качества готовых изделий.
Подробнее в видеоматериале.