15 импортозамещающих производств планируют создать в Минской области по программе «Один район – один проект»

В 2025 году в Минской области планируют реализовать 15 инновационных инициатив в рамках государственной программы «Один район – один проект», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная задача – запуск уникальных производств и создание рабочих мест. Так, в Борисовском районе уже освоили два новых импортозамещающих и экспортно ориентированных проекта. Они специализируются на выпуске инновационных автокомпонентов для машиностроения. В результате создано свыше 70 рабочих мест.