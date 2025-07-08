Набор датчиков и контроллеров – что такое умный дом, объяснил резидент ПВТ
Еще 30 лет назад, чтобы получить информацию, мы пользовались книгами и газетами. Просто звонили друг другу по стационарному телефону. Теперь достаточно одной секунды и смартфона размером с ладонь. Технологический бум дошел до того, что появился интернет вещей и даже умный дом.
О том, как гаджеты влияют на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Я думаю, что не все люди до конца, может быть, правильно понимают, что такое умный дом. Расскажите нам что это такое?
Юрий Цыбульский, резидент Парка высоких технологий и Минского городского технопарка:
Как таковые технологии и устройства, которые называют умный дом, – в большинстве своем это просто маркетинговый ход. Это в общей своей сути набор датчиков, контроллеров и электромеханических устройств, которые позволяют вам выполнить какую-либо хотелку для вашего дома.
Наталья Надольская:
Но вот если у меня в квартире просто теплые полы и больше ничего, это уже умный дом?
Юрий Цыбульский:
Это еще не умный дом. Но вот вы теплым полом можете управлять со своего телефона, с пульта управления. Вы можете запрограммировать этот теплый пол на какую нужно температуру. Когда нагреть, с какой периодичностью, за какими данными следить. Все в зависимости от того функционала, который включен именно в этот теплый пол. Про все те функции, которые даже сейчас вы озвучивали: никогда не нужно забывать про то, что любая умная функция – всегда под ней будет звездочка иногда и вторая, и третья, и четвертая, при каких условиях эта функция сработает. Что нужно сделать, чтобы она сработала, или чего не делать, чтобы она не заработала.
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