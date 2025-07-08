Набор датчиков и контроллеров – что такое умный дом, объяснил резидент ПВТ

Еще 30 лет назад, чтобы получить информацию, мы пользовались книгами и газетами. Просто звонили друг другу по стационарному телефону. Теперь достаточно одной секунды и смартфона размером с ладонь. Технологический бум дошел до того, что появился интернет вещей и даже умный дом. О том, как гаджеты влияют на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Наталья Надольская, ведущая:

Я думаю, что не все люди до конца, может быть, правильно понимают, что такое умный дом. Расскажите нам что это такое?

Юрий Цыбульский, резидент Парка высоких технологий и Минского городского технопарка:

Как таковые технологии и устройства, которые называют умный дом, – в большинстве своем это просто маркетинговый ход. Это в общей своей сути набор датчиков, контроллеров и электромеханических устройств, которые позволяют вам выполнить какую-либо хотелку для вашего дома. Наталья Надольская:

Но вот если у меня в квартире просто теплые полы и больше ничего, это уже умный дом?