«Дети Содружества» – участники форума посетили музей истории Великой Отечественной войны

Будущее СНГ и вклад в сохранение истории, а также крепких связей стран бывшего СССР. Беларусь впервые принимает форум «Дети Содружества». В 2025 году он проходит при поддержке Совета Республики и под патронатом Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашу страну прибыли делегации из семи стран.

В их составе отличники учебы, спортсмены и ребята, проявившие себя в творчестве. Лейтмотивом через все события знаковой встречи проходит тема 80-летия Великой Победы. Символично, что торжественное открытие состоялось в музее истории Великой Отечественной войны. Ребят ждет масса впечатлений. Для них в Беларуси откроются многие двери и расскажут о своей деятельности важные люди. Об атмосфере детского форума, где формируются взрослые цели – расскажет Артем Шукалович.

С оркестром и ротой почетного караула. Наследники непокоренных народов – в столице Беларуси. Великая Отечественная война – наша общая история и боль. В память о тех, кто приближал День Победы, к стеле «Минск – город-герой» легли цветы, а в небо взлетели белые голуби. Символ мира и свободы. Провести юбилейный сезон в Беларуси – наша инициатива. Предложение на международной площадке озвучила председатель Совета Республики.

Страницы белорусской истории, опаленные войной. От первых сражений до операции «Багратион» и освобождения БССР. С трагическими событиями Великой Отечественной на территории нашей страны зарубежные гости познакомились во время экскурсии. Общая история – как фундамент для крепкой дружбы. Ребята в Беларуси только второй день, но уже успели завести новые знакомства. Это общение, которое точно продолжится и после форума.

Айджяджяк Гурбанназарова, участница форума «Дети Содружества» (Туркменистан):

Здесь очень интересно, все люди такие веселые, все интересные. Все из разных стран приехали. Мы здесь учимся дружить, и все мы сплачиваемся вместе.