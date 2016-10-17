Многодетная семья Голуб: о минусах и плюсах домашнего обучения

Приготовить завтрак, проверить портфель. Утро большинства родителей по традиции начинается со сбора детей в школу. Но в многодетной семье Мариана и Ольги Голуб из Гомеля будни построены совсем иначе.

Их старшие дети уже как три года не ходят в общеобразовательную школу.

Учиться дома может любой белорусский школьник. Но родители должны понимать, что на их плечи ложится колоссальная ответственность за весь учебный процесс. Как ни крути, придётся погрузиться в школьную программу и потратить на это немало времени.

Но нашим героям это оказалось по силам. Ведь мама – музыкальный педагог, а папа – семейный психолог. В домашнем образовании они находят только плюсы и знают, что нужно их детям.

Когда младший сын Максим пошёл в школу, выяснилось, что ребёнок не может раскрыться в коллективе, не хочет ходить на уроки и делать домашние задания. Тогда и было принято решение: перейти на индивидуальный план.

Ольга и Мариан не исключают, что через какое-то время ситуация может измениться и дети сядут за школьные парты. Но пока они приучают своих ребят к самостоятельности и стараются всесторонне их развивать.

В семье Голуб давно все привыкли делать вместе: готовить, играть в настольные игры, кататься на велосипедах. А старшие – Максим и Антон – настоящие «нянечки» для младших сестричек. В любом деле главное знать меру. Важно понимать, – отмечают специалисты, что каждый ребёнок – индивидуален. Если одному подходит домашняя форма обучения, то другому очень комфортно в детском коллективе.

Слушайте и понимайте своего ребёнка. Не забывайте о том, что он – личность.