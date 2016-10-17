«Люди удивлялись, что в самом центре такая старина»: памятники деревянной застройки Минска

Добро пожаловать в Минск начала XX столетия – на Северный переулок. Памятник мелкой усадебной застройки возвышается над площадью Богушевича.

В начале XX века эта деревянная застройка была частью предместья Грушевка. Здесь размещались улицы, связанные с Либаво-Роменской железной дорогой. С 1907 по 1918 годы на них строили деревянные дома и тротуары. В основном здесь жили рабочие, служащие железной дороги и вагонно-ремонтного завода, а также служб с этими предприятиями связанных. Несколько домов принадлежало дворянам и крестьянам из окрестностей Минска.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим натуральное дерево, которое можно потрогать, понюхать. И даже эта городская пыль придает живописность. Сохранилось покрытие кровли, выполненное гонтом. Мы видим так называемое утепление. Традиционно это делалось мхом и в домах более зажиточных владельцев делалось из пакли.

Дерево – уникальный материал, причем старое дерево было особого качества, смолистое, оттого эти дома так хорошо сохранились.

Путешествие во времени помогают совершить и сохранившиеся в некоторых домах интерьеры. Так, 18-й дом пианистки Марины Евгеньевны Тарховой. Она родилась незадолго до начала Второй мировой войны. Говорит, улице повезло: все дома вошли в новую мирную жизнь. Богатая резьба и веранды – стиль «Модерн» начала прошлого века. Белоснежные печи с фигурными изразцами и дверцами винтовой закрутки, лампа с ажурной кованой подвеской. Эти детали интерьера окружали теплом и уютом пять поколений.

Жаль, развитие города приводит к тому, что мы теряем уникальный деревянный квартал. Еще в 70-х годах при строительстве проспекта Дзержинского южную часть переулка срезали, некоторые дома снесли. В 80-е в виду развития неподалеку московской овощной фабрики также была утрачена часть деревянной застройки. Сейчас в связи со строительством третьей линии метро несколько аутентичных домов остались лишь на фото. Оригинальный деревянный декор, филигранную работу мастеров сменяет бездушная обшивка, а резные ставни – стеклопакеты.

Милые детские площадки, самодельные качели и голубятни. Деревянные бараки – яркая достопримечательность старого Минска. Дома 30-х годов на Грушевке чудом дошли до наших времен. Конечно, на кого-то бараки производят угнетающее впечатление. Но здесь все передает атмосферу эпохи. Это было массовое жилье для тех, кому нужно было получить временную прописку в городе. Конечно, комфортом дома не отличались: водопровод на улице, печное отопление. Но жили весело всем двором.

Галина Левина с улыбкой сравнивает: эти бараки разбросаны по городу как сахарные кубики.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

В 30-е годы было построено несколько поселков в Минске, некоторые из них исчезли, как, например, Пушкинский поселок, хотя там есть пару зданий барачного типа. Мы видим, что это такие пласты, по архитектуре не представляющие такого интереса. Это прямоугольные в плане здания, двухэтажные, с высокой кровлей. Мне кажется, мы недостаточно понимаем, что в этих домах выросло целое поколение минской интеллигенции.

Недалеко от 21-го дома по Карла Либкнехта за былым яблоневым садом спрятался еще один барак, но в отличие от своего соседа из 30-х годов, он родом из Минска послевоенного, появился тут в 1952 году. Скоро эти бараки в связи со строительством метро будут снесены, но время увидеть их еще есть.

Архитектурный сюрприз ждет вас на улице Обойной. Этот жилой дом появился здесь еще в конце XIX века и уникален своими деревянными колоннами. Они напоминают веранду в старой усадьбе.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

В городе очень часто использовали такие элементы, как порталы, входы в здание. И это тоже придавало особый колорит и своеобразность архитектуре Минска. Это такие изюминки, которые еще сохранились и которые мы должны беречь.

Пример деревянной застройки конца XIX - начала XX веков – Дом-музей I съезда РСДРП. Ранее дом находился на Захарьевской, 133 (ближе к современному проспекту) и принадлежал дворянке Франтишке Ржецкой, часть комнат она сдавала железнодорожному служащему Петру Румянцеву. Именно под маскировкой именин его жены Ольги Румянцевой в марте 1898 года началась история великого государства и состоялся I съезд РСДРП. Тогда в Минске собрались 9 делегатов, которые за 3 дня организовали 6 заседаний. И в результате была создана Российская социал-демократическая партия.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

В Верхнем городе восстановлено одно из зданий. И это тоже интересный прием, когда цокольный этаж был выполнен из булыжников и кирпича, а жилой этаж – из дерева. Дерево такое более честное, оно всегда одинаково, но своими трещинками, своей фактурой рассказывает о себе, об этом доме очень многое.

По инициативе знаменитого владельца лошицкой усадьбы Евстафия Любанского в 1895 году в парковом ансамбле появляется деревянный флигель. Историки доказали, что его возвели на месте былого господского дома. Сегодня о нем напоминают остатки фундамента и подвалы. Новостройка предназначалась для хозяйственных нужд, поэтому специально была вынесена за пределы усадебного дома. Архитектурный наряд флигеля украсили резные карнизы.

Каждая из трех частей постройки имела свое значение и своих жителей. Самая высокая часть – это дозорная башня, с которой можно было наблюдать за пожарами. Вторая часть – двухэтажная – место, где располагался управляющий и работали ремесленники. Третья часть – самая низкая, одноэтажная, предназначалась для прислуги. А центральное помещение занимала кухня.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим, что очень массивные бревна, больше 20 см. И это была тоже цельная процедура, технология подготовки дерева для строительства. По 2-3 года дерево высушивалось. Невозможно было спилить дерево и тут же его использовать в здании.

Флигель сохранился практически в идеальном состоянии. Уникальная паркетная кладка из специально обожженного кирпича, лестница из корабельной сосны и старые изразцовые печи – все это украшает интерьер «лошицкого долгожителя».

Вход из той части здания, где жила прислуга на господскую половину, был всего полтора метра в высоту, чтобы слуги каждый раз кланялись хозяевам. В середине 90-х после ремонта его увеличили на 20 сантиметров.

Минск деревянный бережно хранит свои главные архитектурные сокровища. И навсегда запомнит те здания, который останутся в истории.

Екатерина Запрегаева:

Снесли 10 дом, 12, 5 дом сносится. Это в связи со строительством метро. Пусть бы нас отселили, мы согласны, а пусть бы делали реставрацию. Это же центр, это драгоценный кусочек земли. Экскурсоводы постоянно приводили сюда экскурсии и люди с удивлением смотрели, что у нас, в самом центре, такая старина.