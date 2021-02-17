Прямой эфир

А вы знали, что в Испании декретный отпуск составляет 16 недель?

17 февраля 2021 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси после ВНС начал разрабатываться новый социальный проект «Многодетная Беларусь». Многодетные мамы в республике получат новые льготы к уже имеющимся. Но для белорусок это скорее норма, если сравнить, например, с югом Испании.

А вы знали, что в Испании декретный отпуск составляет 16 недель?-1

Ольга Кулебякина, жительница Альмерии (Испания):
Декретный отпуск в Испании составляет сегодня 16 недель. Он оплачиваемый. После этого мама выходит на работу и, как правило, запрашивает укороченный рабочий день. Просто рабочий день становится короче где-то на 1,5-2 часа. Конечно, наверное, большинство мам хотело бы, чтобы это было подольше.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ольга Кулебякина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку». Многодетная семья из Казахстана о жизни в Беларуси
17 февраля 2021 19:03

«Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку». Многодетная семья из Казахстана о жизни в Беларуси

Какие новые направления будут в «Семейном капитале»? Рассказали в Минтруда
17 февраля 2021 17:39

Какие новые направления будут в «Семейном капитале»? Рассказали в Минтруда

Григорий Азарёнок: «В Беларуси будет ещё один национальный праздник. Он будет явным доказательством, что наша страна – это монолит»
17 февраля 2021 17:17

Григорий Азарёнок: «В Беларуси будет ещё один национальный праздник. Он будет явным доказательством, что наша страна – это монолит»