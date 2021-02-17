А вы знали, что в Испании декретный отпуск составляет 16 недель?

Новости Беларуси. В Беларуси после ВНС начал разрабатываться новый социальный проект «Многодетная Беларусь». Многодетные мамы в республике получат новые льготы к уже имеющимся. Но для белорусок это скорее норма, если сравнить, например, с югом Испании.

Ольга Кулебякина, жительница Альмерии (Испания):

Декретный отпуск в Испании составляет сегодня 16 недель. Он оплачиваемый. После этого мама выходит на работу и, как правило, запрашивает укороченный рабочий день. Просто рабочий день становится короче где-то на 1,5-2 часа. Конечно, наверное, большинство мам хотело бы, чтобы это было подольше.