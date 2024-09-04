Много выходных и свободного времени: в чём плюсы работы на фрилансе

Жизнь современного человека тесно связана с мобильными телефонами. Еще каких-нибудь лет 200 назад люди не имели понятия, что такое гаджеты. Однако с развитием технической цивилизации к нам пришли проблемы личностного характера. О том, как не уйти с головой в виртуальный мир и сохранить связь с реальностью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Фриланс имеет подводные камни и подходит не всем. Екатерина, давайте поговорим сначала о плюсах такой деятельности.
Екатерина Корольчук, фрилансер:
Плюсы фрилансера несомненно большие. Так как мы себе обещаем, но не факт, что так делаем, что у нас будет очень много выходных, свободного времени, много увлечений, знакомств и путешествий, хорошо оплачиваемая работа. Ты решаешь, с кем тебе работать, с кем – нет, уже можешь выбирать.
Алеся Лакина:
Это всегда так – путешествия, большие деньги.
Екатерина Корольчук:
Не всегда. Естественно, у нас идут какие-то этапы роста – это как на любой работе.
Алеся Лакина:
Мне кажется, это резко, либо пан, либо пропал.
Екатерина Корольчук:
Ты не можешь отследить точно свою зарплату в месяц. Как на обычной работе, ты знаешь, что получишь, например, свои две тысячи, три, четыре. Здесь как ты поработаешь, столько и заработаешь – это может быть тысяча, две, три и пять. Здесь нет потолка нашего роста, то есть ты всегда можешь куда-то расти, стремиться, развиваться.
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