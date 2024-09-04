Работа носит системный характер – Воскресенский об указе Президента о помиловании

Юрий Воскресенский, политолог: Значит, теперь по поводу помилования. Значит, первый интересный и важный момент. Нашей комиссии передано право финального решения. Это говорит о том, что в ближайшее время я не исключаю законодательных изменений на уровне указа либо распоряжения Президента. Скорее указа Президента, который чуть-чуть расширит полномочия комиссии. Мне кажется, было бы логично все уголовные дела, связанные вот с событиями 2020-го года – кейсы, как модно говорить, передать нашей комиссии. Мне кажется, так было бы логично, потому что все-таки там у нас состав блестящий, он носит такую ярко выраженную, в том числе общественно-политическую окраску. Там и силовики, и публицисты. Поэтому я думаю и ожидаю таких законодательных изменений.

Второй момент. Работа по помилованию носит системный уже характер. В июле помиловано было 20 человек, в августе – 30 человек, в сентябре – 30 человек. Следующий момент. Да, кстати, а впереди еще День народного единства. Я не исключаю, что мы можем рассмотреть в преддверии Дня народного единства и, может быть даже принять, если никаких не будет внешнеполитических, внутриполитических штормов и потрясений. Сейчас сложно что-то предсказать. Горизонт планирования сейчас 1-2-3 дня. Но если все будет продолжаться так, как идет, и если вот эти помилованные будут соблюдать свои обязательства, то я не исключаю на следующей неделе и рассмотрение очередной группы граждан для процедуры помилования – очень важный момент, но мы сто раз об этом говорили. Но еще раз вот этим идиотам из Варшавы и Вильнюса объясняем: не читайте вы ваших газет, которые пишут, что там часть не написала, часть написала. Я когда читал то, что они писали, я немножко себя ощущал Иосифом Виссарионович, потому что так они прославляли Президента и страну такими сочными фразами и словами, что я, даже если захотел, у меня бы так не слог не сложился. Я надеюсь, это все таки от души. Поэтому первый, самый важный тезис: Но они все написали на помилование. Второй тезис. Еще раз повторяем. Сотни людей написали на помилование. Порядка 900 человек. Но не все они будут помилованы.

Третий важный тезис. Сейчас комиссия рассматривает группу так называемых интернет-хомячков, которые не были осуждены за какие-то насильственные преступления. То есть они насиловали себя, свой мозг и мозг окружающих, в основном на клавиатуре. Но среди них, конечно, есть и люди с серьезными статьями: Костусев, да, который вышел в июле. Вот и есть люди, которые получили серьезные сроки, и люди, которым оставалось сидеть по три, более лет. Некоторым два года. Значит, когда опять-таки в Вильнюсе, в Варшаве повизгивают и говорят, что вот, а кому-то там оставалось сидеть два месяца, три месяца, еще раз мы повторимся: выход по Указу Президента. Это не то же самое, что выход по истечению срока. Ты как бы исключаешься из списков экстремистов, террористов. Ты получаешь возможность начать жизнь с чистого листа. Ведь Президент не абы кого будет миловать. И мы, члены комиссии, не будем поддерживать это решение. Поэтому вот это все, когда мы в совокупности смотрим, тогда у нас открывается совершенно другая картина.