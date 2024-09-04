Контролировать местоположение ребёнка: какие возможности даёт карточка Белкарт

Второй год подряд Беларусбанк и Белкарт реализовывают уникальный проект для школьников нашей страны. Первой ласточкой в 2023 году стал Борисов. Нынче платежная система Белкарт и Беларусбанк сделали День знаний еще более торжественным и запоминающимся уже в Полоцке.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

На сегодняшний момент 884 учреждения образования с количеством учащихся более 580 тысяч учеников подключены к проекту. За прошлый учебный год выдано более 120 тысяч карт. Безусловно, в этом году мы продолжим проект по всем регионам нашей страны не только в городских школах, но и, безусловно, в сельской местности. Карта учащегося – это не только бесконтактный пропуск в школу, но и полноценная банковская карточка платежной системы Белкарт. Такой универсальной карточкой можно расплачиваться везде и при этом она может служить идентификационным средством для доступа в школу, библиотекам и другим объектам.

Олеся Ступакова:

С картой учащегося от Беларусбанка наши детки чувствуют себя взрослыми. Потому что это дает им возможность самостоятельно оплачивать свои покупки, покупать какие-то вкусняшки, пользоваться картой, как проездным билетом в транспорте, как пропуском в школе. Мы родители всегда уверены, где находится наш ребенок, сколько денежек он потратил, и пополнить своевременно счет этой карточки. Еще детское мобильное приложение Mobi Teen для детей и их родителей, которое предоставляет возможность пополнять карточку, контролировать баланс и даже узнавать местоположение ребенка.

Ульяна Захарова, заместитель генерального директора ОАО «Банковский процессинговый центр»:

Наше сотрудничество с Беларусбанком очень комфортное, полезное, на мой взгляд. Действительно, привлекает много внимания и позволяет детям в достаточно такой приятной, комфортной атмосфере чем-то поинтересоваться, вовлечься, понять, разобраться в банковских продуктах и финансовой грамотности. Активности, которые приготовили организаторы масштабного праздника, понравились не только детям. Если для них День знаний – это новая ступенька и взросление на один школьный год, то для их родителей это возможность пройти финансовый квест и, пожалуй, самое главное – вместе провести время. Совместное участие в росписи картхолдеров, шопперов, гипсовых фигур, рисовании цветным песком, а еще призы из рук певицы Влады и незабываемые эмоции от исполнения хитов артистов-блогеров Насти Кравченко и Никиты Белько.