Новые трамваи и электробусы могут появиться в Минске уже в сентябре
На улицах Минска появятся современные электробусы и трамваи. Модели последнего поколения собирают на «Белкоммунмаше». Техника будет с климат-контролем, Wi-Fi и GPS. До конца 2024-го по условиям контракта предприятие поставит в столицу 20 таких трамваев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За сборкой экологичного транспорта наблюдала наш корреспондент Анастасия Близнюк.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
Вагон пока без остекления, но его очертания уже вырисовываются. Инновационная конструкция кузова и никаких ступенек. Разработчики старались максимально учесть пожелания пассажиров.
Внутри вагона встроены системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. В салоне установлены USB-разъемы для зарядки телефонов, Wi-Fi и GPS. Повышенный комфорт обеспечен не только пассажирам, но и водителю.
Сергей Карасюк, заместитель главного конструктора BKM HOLDING:
В задней части салона сделано новое расположение сидений для комфорта пассажиров. Также применена система активной помощи водителю, которая будет помогать водителю и предупреждать о нештатных ситуациях на трамвайном пути.
Современный транспорт активно поставляют на российский рынок, также его опробовали в Мозыре. На дорогах Минска такая техника появится впервые.
Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора по производству BKM HOLDING:
Эта новая модель уже сегодня на рынке представлена, мы активно работаем на рынке России, Казахстана и на остальных перспективных для нас направлениях. Большую часть Российской Федерации мы уже поставили на рельсы и колеса. Уже в сентябре, я думаю, на линию выйдет первый трамвайный вагон.
Помимо новых трамваев, в этом году на улицах Минска появятся 10 современных электробусов серии «Витовт». От предыдущей модели конструкторы взяли дизайн, а вот планировку и освещение заметно усовершенствовали. В салоне система климат-контроля, электрическое отопление, оптимальное количество мест. К слову, первые электробусы новой серии увидим на столичных дорогах уже в ближайшее время.
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