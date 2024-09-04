Новые трамваи и электробусы могут появиться в Минске уже в сентябре

На улицах Минска появятся современные электробусы и трамваи. Модели последнего поколения собирают на «Белкоммунмаше». Техника будет с климат-контролем, Wi-Fi и GPS. До конца 2024-го по условиям контракта предприятие поставит в столицу 20 таких трамваев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Близнюк, корреспондент: Вагон пока без остекления, но его очертания уже вырисовываются. Инновационная конструкция кузова и никаких ступенек. Разработчики старались максимально учесть пожелания пассажиров.

Внутри вагона встроены системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. В салоне установлены USB-разъемы для зарядки телефонов, Wi-Fi и GPS. Повышенный комфорт обеспечен не только пассажирам, но и водителю.

Сергей Карасюк, заместитель главного конструктора BKM HOLDING:

В задней части салона сделано новое расположение сидений для комфорта пассажиров. Также применена система активной помощи водителю, которая будет помогать водителю и предупреждать о нештатных ситуациях на трамвайном пути.

Современный транспорт активно поставляют на российский рынок, также его опробовали в Мозыре. На дорогах Минска такая техника появится впервые.