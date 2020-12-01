43 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Как в Минской области будут бороться с гололёдом?

Новости Беларуси. Коммунальные работники Минской области прошли проверку первым гололедом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подготовлено около 43 тысяч тонн песчано-солевой смеси. При необходимости объемы будут увеличивать, в зависимости от погодных условий.

За состоянием улиц в зимний период будут следить полтысячи единиц техники. Только в Любанском районе на ликвидацию последствий снегопадов выйдет десяток машин. Все они отремонтированы, провели даже тестовые рейды. Для комфорта автомобилистов в районе также обновили дорожное покрытие.

Светлана Мигун, заместитель директора Любанского жилищно-коммунального хозяйства:

Сделано асфальтное покрытие по улице Октябрьской, кусок дороги по улице Калинина мы подготовили. Ну и, вы знаете, ямочный ремонт практически мы постоянно делаем, один-два раза в месяц подготавливали дороги. Километров 10 ямочного ремонта минимум мы сделали, это буквально за осень.