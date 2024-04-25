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Много пыльцы. Какие растения более опасны для аллергиков?

25 апреля 2024 19:14
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Каждой весной оживает не только природа, но и любители дачного сезона. Дача – место для медитации и расслабления после городского ритма. Но антистресс-терапия у каждого своя. Кто-то с книгой любуется ландшафтом, а кто-то пропалывает грядки и выращивает овощи. О секретах успешных урожаев поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
С научной точки зрения, вы разводите какие-то цветы и растения, которые могут влиять на состояние человека, конечно, в положительную сторону?

Много пыльцы. Какие растения более опасны для аллергиков?-1

Татьяна Курлович, ведущий научный сотрудник научно-производственного отдела «Биотехнологический комплекс» Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
По-моему, все цветы влияют в положительную сторону. У нас в ботаническом саду такие коллекции.

Юрий Святокум:
Особенно на аллергиков по весне?

Татьяна Курлович:
На аллергиков влияют те, у которых пыльцы много – это скорее даже деревья, потому что ветроопыляемые растения. Цветы насекомоопыляемые, у них пыльцы немного. Есть люди, подверженные аллергии, могут реагировать на такие цветы. Именно аллергия из-за ветроопыляемых растений, потому что пыльцы образуется очень много, потому что она должна переноситься ветром. У цветов пчела или шмель целенаправленно, собирая нектар, перелетает с цветка на цветок и переносит эту пыльцу. Тут аллергия может быть на что угодно и когда угодно проявляться, но здесь риск получить аллергию значительно меньше, чем при ветроопыляемых растениях, выращиваемых на участке.

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# Аллергия # общество

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