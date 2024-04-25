Лукашенко о ситуации в регионе: свободно обсуждаем эти вопросы, но расслабленности быть не должно

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

Голодные бунты – это перспектива тех стран, которые находятся под внешним управлением. Стран, которые представляют интересы других государств и даже транскорпораций. У нас голодные бунты невозможны. А страховка от них – это честное отношение к своей работе и честное отношение к своей стране. Поэтому мы должны стать единым обществом консолидированного государства как делегаты ВНС.