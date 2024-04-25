Лукашенко о ситуации в регионе: свободно обсуждаем эти вопросы, но расслабленности быть не должно

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.
Голодные бунты – это перспектива тех стран, которые находятся под внешним управлением. Стран, которые представляют интересы других государств и даже транскорпораций. У нас голодные бунты невозможны. А страховка от них – это честное отношение к своей работе и честное отношение к своей стране. Поэтому мы должны стать единым обществом консолидированного государства как делегаты ВНС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы спокойно это вот воспринимаем. Есть какая-то озабоченность, настороженность в связи с украинскими событиями. То, что там диверсантов забрасывают и так далее. Пока противостоим, но более-менее расслаблены. Свободно обсуждаем эти вопросы. Но ситуация может измениться в любой момент, упаси Господь, не дай Бог. И тогда вот этой расслабленности быть не должно. Она исчезнет. Это я вам обещаю, уже как Президент. Поэтому не расслабляйтесь. Вот самое главное – нам не расслабиться. Он же белорус. Что там, 20-й год прошел. Кто-то там готовит кого-то. Черт его знает, это далеко. Дорогие друзья, недалеко. Все совсем рядом. Поэтому лучше заранее знать и подготовиться.
Но все тенденции, смыслы и даже шаги прописаны в важных стратегических документах. Современных и своевременных. И они поддержаны нашим обществом. На ВНС единогласно.